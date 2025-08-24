La Germania ha un problema con la birra

Nella patria della birra, in Germania, crollano le vendite della bevanda tedesca per eccellenza. Un dato che ha sorpreso molti osservatori: la birra, simbolo nazionale per cultura e tradizione, non era mai stata messa così in discussione. Eppure, i numeri parlano chiaro: nel primo semestre del 2025 le vendite sono scese a 3,9 miliardi di litri, segnando un record negativo che non si vedeva da oltre trent’anni.

La Germania, che vanta oltre 1.500 birrifici e un consumo pro capite storicamente tra i più alti al mondo, si trova oggi a fare i conti con un mercato in contrazione. Non si tratta soltanto di un calo temporaneo, ma di una tendenza strutturale che tocca tanto il mercato interno quanto quello estero. Le esportazioni, soprattutto fuori dall’Unione Europea, registrano frenate significative, mentre il consumo domestico si riduce costantemente anno dopo anno.

Accanto a questo scenario in difficoltà, emerge però un dato interessante: la birra analcolica e i prodotti alternativi come i miscelati stanno guadagnando terreno. Un cambiamento che racconta molto delle trasformazioni in corso nella società tedesca ed europea.

Germania, crollo della birra: ecco perché Il calo delle vendite di birra in Germania non è un fenomeno isolato, ma il risultato di una serie di concause che stanno modificando profondamente il settore. I dati dell’Ufficio federale di statistica tedesco (Destatis) parlano di una flessione del -6,3% nella prima metà del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, pari a oltre 262 milioni di litri in meno. È un record negativo, se si considera che per la prima volta i consumi semestrali sono scesi sotto la soglia dei 4 miliardi di litri. A incidere pesantemente è innanzitutto l’inflazione, che riduce il potere d’acquisto dei consumatori e rende meno accessibili i prodotti alcolici, già colpiti da rincari di materie prime ed energia. Ma non solo: anche il mercato estero soffre. Le esportazioni di birra tedesca sono diminuite del -7,1% nella prima metà del 2025, con un calo quasi a doppia cifra fuori dai confini europei (-9,9%). Sul fronte internazionale pesa inoltre la guerra commerciale con gli Stati Uniti, che hanno introdotto nuovi dazi penalizzando ulteriormente i produttori. Il mercato interno, che assorbe oltre l’80% delle vendite, non è da meno: i consumi domestici hanno registrato un -6,1%, segno che la domanda interna continua a contrarsi. Questa situazione ha già portato a chiusure di birrifici, come quello della Oettinger: nel 2024 il numero è sceso da 1.511 a 1.459, interrotto un trend di crescita che durava da quasi trent’anni. Un campanello d’allarme che fa temere una trasformazione irreversibile per il settore. leggi anche I Paesi Ue stanno importando sempre meno petrolio. Ecco chi ne ha comprato di più