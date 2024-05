La fuga delle banche europee dalle aziende energetiche. Ecco cosa sta succedendo

Le banche francesi BNP Paribas e Credit Agricole, tra le prime tre banche europee per dimensioni patrimoniali, hanno cessato di sostenere le emissioni di obbligazioni per lo sviluppo nel settore petrolifero e del gas, segnando una svolta nelle politiche di finanziamento del settore in Europa.

I cambiamenti sono stati evidenziati nei documenti preparati per le rispettive assemblee generali annuali di queste banche. BNP Paribas ha specificato di non partecipare più alle emissioni di obbligazioni per aziende operanti nel settore degli idrocarburi.

Il gruppo ambientalista Reclaim Finance ha espresso apprezzamento per questo cambiamento, incoraggiando BNP Paribas a formalizzare questa politica nel suo approccio climatico e ad estenderla ad altri servizi finanziari che potrebbero contribuire all’espansione del settore petrolio e gas. [...]