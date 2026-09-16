La Fed alza i tassi fino al 4%, Warsh dà il via alla battaglia contro l’inflazione. Primo rialzo dal 2023

Rialzo dei tassi di 25 punti base da parte della Fed guidata dal Presidente Kevin Warsh. Occhio alle nuove previsioni su PIL e inflazione USA.
(aggiornamento)
La riunione della Fed di oggi, mercoledì 16 settembre 2026, si è conclusa come anticipato dai mercati e dagli analisti: la Banca centrale americana ha alzato i tassi USA di 25 punti base.
I tassi sui fed funds sono così saliti dalla forchetta compresa tra il 3,5% e il 3,75% al range tra il 3,75% e il 4%.
Occhio alla reazione dei tre principali indici azionari USA, ovvero a quella del Dow Jones Industrial Average, dello S&P 500 e del listino tecnologico Nasdaq Composite.
La Fed fa quanto prezzato dai mercati, alza tassi di 25 pb al 3,75%-4%. Prima stretta dell’era Warsh
Quello di oggi è stato il primo rialzo dei tassi USA dal 2023, stabilito dalla commissione di politica monetaria della Federal Reserve, per cercare di tamponare la crescita dell’inflazione, tornata ad accelerare il passo a causa dello shock energetico scatenato dalla guerra USA-Iran.
Il timore per una ulteriore impennata dell’inflazione è stato riacceso dalla recente impennata dei prezzi del petrolio, con il Brent volato fino a oltre $110 al barile.
La stretta monetaria è stata anche la prima dell’era della Fed nelle mani di Kevin Warsh, il banchiere scelto dal Presidente americano Donald Trump nella speranza di vedere scendere i tassi.
Gli effetti del conflitto tra Teheran e Washington sull’inflazione hanno impedito tuttavia a Warsh di adeguarsi alle richieste di Trump, che tanto si era scagliato contro l’ex Presidente Jerome Powell per non avere tagliato i tassi. Stavolta i tassi non solo non sono stati tagliati, ma sono stati alzati. Mossa necessaria, secondo quanto detto a chiara voce esattamente dai mercati, come ha dimostrato l’impennata dei rendimenti dei Treasury a 10 anni. I rendimenti decennali dei Titoli di Stato USA sono schizzati fino a superare la soglia del 5%.
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Non solo annuncio tassi, la Fed aggiorna le proiezioni su PIL e inflazione USA. Focus sul dot plot
Oltre all’annuncio sui tassi, la Fed ha pubblicato l’aggiornamento delle proiezioni economiche relative al PIL e all’inflazione USA, insieme al dot plot, il grafico a punto che contiene le previsioni di ciascun esponente dell’istituzione sulla direzione futura dei tassi.
L’annuncio relativo alla decisione sui tassi USA è arrivato alle 20 ora italiana. Alle 20.30 inizierà la conferenza stampa con cui il Presidente della Fed spiegherà le ragioni della decisione.
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(in fase di scrittura)
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