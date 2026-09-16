La Fed alza i tassi fino al 4%, Warsh dà il via alla battaglia contro l’inflazione. Primo rialzo dal 2023

(aggiornamento)

La riunione della Fed di oggi, mercoledì 16 settembre 2026, si è conclusa come anticipato dai mercati e dagli analisti: la Banca centrale americana ha alzato i tassi USA di 25 punti base.

I tassi sui fed funds sono così saliti dalla forchetta compresa tra il 3,5% e il 3,75% al range tra il 3,75% e il 4%.

Occhio alla reazione dei tre principali indici azionari USA, ovvero a quella del Dow Jones Industrial Average, dello S&P 500 e del listino tecnologico Nasdaq Composite.

La Fed fa quanto prezzato dai mercati, alza tassi di 25 pb al 3,75%-4%. Prima stretta dell’era Warsh

Quello di oggi è stato il primo rialzo dei tassi USA dal 2023, stabilito dalla commissione di politica monetaria della Federal Reserve, per cercare di tamponare la crescita dell’inflazione, tornata ad accelerare il passo a causa dello shock energetico scatenato dalla guerra USA-Iran.

Il timore per una ulteriore impennata dell’inflazione è stato riacceso dalla recente impennata dei prezzi del petrolio, con il Brent volato fino a oltre $110 al barile.

La stretta monetaria è stata anche la prima dell’era della Fed nelle mani di Kevin Warsh, il banchiere scelto dal Presidente americano Donald Trump nella speranza di vedere scendere i tassi.

Gli effetti del conflitto tra Teheran e Washington sull’inflazione hanno impedito tuttavia a Warsh di adeguarsi alle richieste di Trump, che tanto si era scagliato contro l’ex Presidente Jerome Powell per non avere tagliato i tassi. Stavolta i tassi non solo non sono stati tagliati, ma sono stati alzati. Mossa necessaria, secondo quanto detto a chiara voce esattamente dai mercati, come ha dimostrato l’impennata dei rendimenti dei Treasury a 10 anni. I rendimenti decennali dei Titoli di Stato USA sono schizzati fino a superare la soglia del 5%.

Non solo annuncio tassi, la Fed aggiorna le proiezioni su PIL e inflazione USA. Focus sul dot plot

Oltre all’annuncio sui tassi, la Fed ha pubblicato l’aggiornamento delle proiezioni economiche relative al PIL e all’inflazione USA, insieme al dot plot, il grafico a punto che contiene le previsioni di ciascun esponente dell’istituzione sulla direzione futura dei tassi.

L’annuncio relativo alla decisione sui tassi USA è arrivato alle 20 ora italiana. Alle 20.30 inizierà la conferenza stampa con cui il Presidente della Fed spiegherà le ragioni della decisione.

(in fase di scrittura)