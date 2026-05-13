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La classifica delle azioni migliori in Europa nel 2026 (fino a oggi)

Redazione Money Premium

13 Maggio 2026 - 07:55

Queste 10 azioni europee hanno triplicato i soldi degli investitori nel 2026. Una è cresciuta del +947% in un anno

La classifica delle azioni migliori in Europa nel 2026 (fino a oggi)
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Mentre l’indice di riferimento del Vecchio Continente, l’Euro STOXX 600, ha chiuso i primi mesi del 2026 con un rialzo complessivo del 3,5%, gli investitori europei hanno assistito a uno spettacolo decisamente diverso guardando ai singoli titoli. Alcune società quotate hanno visto le proprie azioni moltiplicarsi per dieci volte o quasi, superando di gran lunga non solo la performance dell’indice europeo ma anche quella dello S&P 500 americano, fermo a un comunque rispettabile +8%.

Si tratta di un fenomeno che non è frutto del caso, ma della convergenza di tre forze potentissime: il boom senza precedenti dell’intelligenza artificiale, le tensioni geopolitiche che hanno bloccato lo Stretto di Hormuz dal 28 febbraio scorso e un rinnovato appetito degli investitori per le tecnologie strategiche, le infrastrutture energetiche e le soluzioni di difesa. Il mercato europeo nel suo complesso appare ancora frenato da incertezze macroeconomiche, inflazione persistente e ritardi nella transizione energetica. Eppure, proprio in questo contesto turbolento, alcune aziende hanno saputo trasformarsi in vere e proprie superstar.

In questo articolo andiamo a scoprire nel dettaglio chi sono queste aziende, cosa fanno realmente, come generano ricavi e soprattutto perché gli investitori hanno deciso di premiarle con guadagni che, in alcuni casi, sfiorano o superano il 900%. Non si tratta di semplici titoli caldi del momento: sono storie di aziende che stanno ridefinendo interi settori. [...]

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