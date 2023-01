La Cina guida il rally in Asia, ma il mondo è inquieto

L’Asia dà la direzione ai mercati in questo lunedì 9 gennaio e offre spunti di ottimismo.

Le azioni negli indici della regione in rialzo, poiché le speranze di aumenti dei tassi Usa meno aggressivi e l’apertura dei confini con la Cina hanno rafforzato le prospettive per l’economia globale.

Rimbalza il petrolio, dopo che i prezzi sono scesi di circa l’8% la scorsa settimana a causa delle preoccupazioni sulla domanda, soprattutto del dragone.

Intanto, in attesa del dato Usa sull’inflazione di giovedì prossimo che molto dirà sulle prossime possibili mosse della Fed, il mondo anche finanziario guarda all’America Latina. L’assalto alle sedi istituzionali in Brasile da parte dei sostenitori dell’ex presidente Bolsonaro non è un buon segno per gli investitori.

Il 2023 inizia ricco di sfide e insidie per i mercati.

Mercati in rally grazie alla Cina: emergenza Covid finita?

Il più ampio indice MSCI di azioni dell’Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è ​​salito del 2,0% al massimo di cinque mesi, con le azioni della Corea del Sud e di Taiwan che hanno fatto il balzo a +2,63%.

Chiudono la giornata di scambi tutti positivi, dalla Cina al Giappone a Hong Kong. Pechino ha ora aperto i confini che erano stati quasi chiusi dall’inizio della pandemia, consentendo un’impennata del traffico in tutta la nazione. Nello specifico, Hong Kong e Cina continentale hanno ripreso i viaggi senza quarantena durante il fine settimana, segnalando la fine della politica zero-Covid che ha mantenuto inaccessibili agli spostamenti i territori per quasi tre anni.

L’analista di Bank of America Winnie Wu prevede che l’economia cinese, la seconda più grande del mondo, beneficerà di una ripresa ciclica nel 2023 e anticipa il rialzo del mercato sia dall’espansione multipla che dalla crescita dell’EPS del 10%.

Inoltre, ieri, Guo Shuqing, segretario del partito della Banca popolare cinese ha rilasciato un’intervista nella quale ha specificato che la crescita economica della Cina riprenderà rapidamente e tornerà al suo percorso normale mentre Pechino fornisce un maggiore sostegno finanziario alle famiglie e alle aziende per aiutarle a riprendersi dopo che la nazione ha posto fine alla sua politica Covid-Zero.

Wall Street e i dubbi sulla Fed

Il sentiment a Wall Street ha ricevuto una spinta la scorsa settimana da una combinazione favorevole di solidi guadagni sui salari statunitensi e crescita salariale più lenta, combinata con un forte calo dell’attività nel settore dei servizi. Il mercato ha ridimensionato le scommesse sugli aumenti dei tassi per la Federal Reserve.

I future sui fondi federali ora implicano circa il 25% di possibilità di un aumento di mezzo punto a febbraio, in calo rispetto al 50% circa di un mese fa.

Ciò renderà gli investitori estremamente sensibili a qualsiasi cosa il presidente della Fed Jerome Powell possa dire martedì a una conferenza della banca centrale a Stoccolma.

Aumenta anche l’importanza dei dati dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) degli Stati Uniti giovedì, che dovrebbe mostrare un rallentamento dell’inflazione annuale al minimo di 15 mesi del 6,5% e il tasso di riferimento al 5,7%.

Infine, la tensione si sta accendendo in America Latina. Gli investitori terranno d’occhio le attività brasiliane dopo che migliaia di sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro hanno preso d’assalto le principali istituzioni governative del paese in un’insurrezione che metterà alla prova la leadership del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, appena una settimana dopo il suo insediamento.

Gli asset locali del Brasile hanno già avuto un inizio d’anno irregolare, crollando nelle prime due sessioni del 2023 dopo le preoccupazioni sulla traiettoria del debito pubblico del paese.