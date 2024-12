La BCE vuole svalutare l’euro?

La Banca Centrale Europea (BCE) si trova in un momento cruciale della sua politica monetaria, mentre l’euro mostra segni di debolezza.

Questa dinamica, lungi dall’essere considerata problematica, potrebbe rappresentare un’opportunità per affrontare le sfide economiche dell’area euro. Ecco perché una politica di indebolimento della valuta è non solo accettata, ma anche incoraggiata.

Nonostante il recente calo del 5% rispetto al dollaro negli ultimi due mesi, l’euro rimane relativamente forte rispetto al suo indice ponderato per gli scambi commerciali. Questa discrepanza è significativa per un’economia europea che si prevede debole nel 2025, con rischi commerciali e politici in aumento. [...]