L’ombra della speculazione e lo yen debole: le sfide economiche del Giappone

Come sta l’economia del Giappone? Possiamo partire col dire che ha evitato la recessione per un pelo. Il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,4% annualizzato tra ottobre e dicembre, in aumento rispetto ai precedenti dati provvisori che mostravano una contrazione dello 0,4%. In ogni caso, anche se i dati indicano che Tokyo è sfuggita ai due trimestri consecutivi di crescita negativa, il Paese asiatico deve accontentarsi di essere la quarta economia mondiale dopo aver perso il terzo posto a favore della Germania.

Allo stesso tempo, nonostante le difficoltà, il mercato azionario nipponico è in forte crescita – ha raggiunto i livelli più alti degli ultimi decenni - e questo perché gli investitori stranieri approfittano dello yen a buon mercato e delle riforme di governance aziendale, ovvero due contingenze che hanno incrementato i rendimenti per gli azionisti.

Di pari passi segnaliamo l’altra grande novità: la Banca centrale del Giappone (BoJ) e il suo governatore, Kazuo Ueda, hanno modificato la propria politica monetaria, decretando la fine dell’era dei tassi negativi. Ricordiamo che negli ultimi anni la BoJ e lo yen giapponese sono stati strettamente collegati ai tassi di interesse negativi e alla politica di controllo della curva dei rendimenti. [...]