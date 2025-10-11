Abbonati

L’Italia che invecchia: sempre meno lavoratori per sostenere gli anziani

Alberto De Pasquale

11 Ottobre 2025 - 12:55

Siamo il Paese Ue in cui è massimo il peso demografico degli over 65 sulla popolazione in età lavorativa. Cosa rischia il welfare?

L’Italia che invecchia: sempre meno lavoratori per sostenere gli anziani

L’Italia invecchia in fretta e il rapporto tra anziani e popolazione in età lavorativa diventa sempre più sbilanciato. In condizioni ottimali dovrebbe esserci una fetta consistente di abitanti tra i 20 e i 64 anni, ossia nella fascia d’età nella quale si è considerati idonei e disponibili a lavorare e poi un’altra parte, in minoranza, di popolazione over 65 già a riposo o comunque proiettata alla pensione. La relazione tra la parte attiva e quella passiva del Paese (quantomeno in riferimento al mondo del lavoro) può essere misurata attraverso l’old-age dependency ratio, cioè il rapporto di “dipendenza” degli anziani.

Non esiste un’indicazione sul valore ideale­. Tuttavia, si può ritenere che sia sostenibile un rapporto tra il 15 e il 25%, ossia con una popolazione composta da circa un anziano ogni 6-7 persone in età lavorativa o al massimo un anziano ogni quattro. Gli eccessi, in un senso o nell’altro, sarebbero da evitare. Un rapporto basso indica una popolazione molto giovane, tipica dei paesi in via di sviluppo, mentre uno troppo elevato esprime una nazione che invecchia e che ha poco ricambio generazionale. L’Italia appartiene decisamente a quest’ultima categoria.

Cosa dicono i dati

Argomenti

# Pensione
# Demografia
# Welfare
# Crisi demografica
# Data journalism

