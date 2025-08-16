L’inventore del mocio Vileda oggi possiede un castello

C’è chi sogna di vivere in un castello e chi, invece, decide di acquistarlo per salvarlo dall’abbandono. È il caso di Sergio Cervellin, imprenditore padovano classe 1956, noto per aver rivoluzionato il settore delle pulizie domestiche con il brevetto del celebre mocio Vileda e della scopa Swiffer. La sua è una storia che unisce ingegno, pragmatismo e una buona dose di “ragionata follia”, come lui stesso la definisce.

Nel marzo 2016 Cervellin si è aggiudicato all’asta il Castello del Catajo, imponente dimora storica ai piedi dei Colli Euganei, per un prezzo simbolico di 3 milioni di euro, contro una richiesta iniziale di 11 milioni. La struttura, con le sue 365 stanze, 800 finestre e 40mila metri quadrati di giardino, versava in condizioni di profondo degrado, tanto da non attirare l’interesse nemmeno dello Stato, che ha rinunciato al diritto di prelazione. “Sembrava un fantasma di pietra”, racconta Cervellin, “ma la sua tetraggine monumentale mi ha incuriosito. Ho deciso di partecipare all’asta, ero solo”.

Fin dal primo giorno, l’obiettivo di Cervellin non è stato quello di trasformarsi in un moderno castellano, ma di restituire l’edificio alla comunità, sottraendolo al rischio di speculazioni immobiliari. Una squadra di 40 persone è stata subito messa all’opera per avviare i restauri, un lavoro “immenso e senza fine”, come lui stesso ammette.

Oggi il Castello del Catajo è una delle principali attrazioni culturali del Veneto, con circa 50.000 visitatori l’anno. Ma chi è l’uomo dietro questa impresa?