Viviamo in un’epoca storica dominata da smartphone con schermi touchscreen sempre più grandi e di qualità, con funzionalità accessibili tramite un singolo tap sullo schermo, con decine di applicazioni pronte all’uso, con l’intelligenza artificiale e chi più ne ha più ne metta.

Se ci guardiamo indietro e pensiamo a quello che era il settore della telefonia decenni fa, il confronto può sembrare impietoso. E se invece ci trovassimo di fronte a un punto di non ritorno e si studia la reintroduzione di tecnologie che sembravano finite? Secondo alcune ricerche di mercato, sempre più aziende stanno lavorando per inserire nuovamente tastiere in stile BlackBerry sui propri telefoni.

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Le tastiere fisiche tornano di moda?

Molte startup legate al mondo della tecnologia stanno cercando un modo per far rivivere l’esperienza delle tastiere fisiche negli smartphone moderni. Ci sono in particolare due aziende, la britannica Clicks Technology e la cinese Unihertz, che già hanno iniziato a lanciare sul mercato i primi telefoni e accessori con una tastiera in stile BlackBerry.

Ma perché potrebbe esserci una nuova rivoluzione? Ne ha parlato il professore di comunicazione della Nanyang Technological University di Singapore Junb Younbo, secondo cui il mondo della tecnologia si sta allineando a quello della moda e alle sue tendenze cicliche.

Come vediamo nel settore del fashion tornare in auge un determinato tipo di pantaloni o un modo di indossare i maglioni, anche nel settore tech tornano di moda le cuffie col filo, ci si stacca sempre di più dallo schermo e ora sembra salire nuovamente l’interesse per le tastiere fisiche.

I vantaggi potenziali delle tastiere fisiche

Usare una tastiera fisica su un telefono può ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo. Questa è la teoria di Chonnie Alfonso, un content creator che presenta gadget retrò sul suo canale YouTube. Stando alla sua testimonianza, spostarsi sulla tastiera gli ha permesso di ridurre il tempo passato a fissare un display, poichè il cosiddetto fenomeno del doomscrolling è meno adatto a dispositivi quadrati come il BlackBerry.

In un contesto di questo tipo, giovani startup legate al mondo tech cercano di inserirsi studiando i primi dispositivi con specifiche tecniche di ultima generazione paragonabili agli iPhone o alle ultime serie Galaxy S di Samsung, ma con schermi più piccoli e con l’inserimento di tastiere fisiche nella parte inferiore del case.

Qualora i numeri dovessero dare ragione a queste realtà minori, nulla esclude che nei prossimi anni anche i grandi marchi leader del mercato non possano tornare sui loro passi e pensare a device più vicini allo stile iconico di Blackberry.