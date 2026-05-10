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Altro che cuffie wireless e AirPods. La nuova tendenza è questa

Pasquale Conte

10 Maggio 2026 - 00:23

Un ritorno al passato che guarda dritto al futuro. Sempre più persone abbandonano le cuffie wireless per tornare al tradizionale filo. Ma qual è il motivo?

Altro che cuffie wireless e AirPods. La nuova tendenza è questa
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Mentre le principali aziende tech lavorano a nuove tecnologie per rendere le proprie cuffie wireless all’avanguardia tra cancellazione attiva del rumore, isolamento vocale, audio spaziale e chi più ne ha più ne metta, il mercato ci sta dicendo che i consumatori vogliono tornare al passato.

Le tanto amate cuffie con il filo sono nel pieno di un boom senza precedenti, tanto che nelle prime sei settimane del 2026 è stato registrato un aumento del 20% del fatturato di questo accessorio. Per molti è solo un trend passeggero legato al settore del fashion, per altri si tratta di una decisione consapevole di un’intera generazione stanca di andare in giro con caricabatterie e auricolari che si scaricano. Ma cosa c’è di vero?

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Perché le cuffie col filo sono tornate di moda

Il ritorno delle cuffie col filo è ormai realtà e i motivi dietro questo boom sono diversi. A partire dalla qualità audio superiore. A parità di prezzo, infatti, gli auricolari cablati offrono una fedeltà sonora maggiore rispetto al wireless, poiché non vi è la compressione del segnale bluetooth.

Un altro vantaggio è la praticità. Basta collegarle a un jack per poter iniziare ad utilizzarle, senza doversi preoccupare di batterie scariche o problemi di pairing e latenza audio.

C’è poi inevitabilmente una componente economica. Una buona coppia di auricolari con il filo costa molto meno rispetto a modelli di fascia alta come gli AirPods di ultima generazione. Un fattore che le rende più accessibili anche a un pubblico giovane.

Infine una componente morale. Indossando cuffie con il filo visibile, è come se ci si disconnettesse dal mondo e si dichiarasse che si è impegnati nell’ascolto. Dal punto di vista sociale, è una scelta più netta e consapevole rispetto agli auricolari wireless meno visibili.

Il ruolo degli influencer

Oltre ai fattori sopracitati, a far tornare prepotentemente di moda le cuffie col cavetto sono stati gli influencer e il settore della moda in generale. Se n’era iniziato a parlare già nel 2019, quando Vogue indicò la modella Bella Hadid come leader di tutto il movimento dopo essere stata vista con cuffie abbinate a un paio di stivali Prada.

E si è arrivati fino ad oggi, dove si vedono veri e propri simboli della moda e dell’intrattenimento come Zendaya, Paul Mescal, Emily Ratajkowski, Lily-Rose Depp e Kaia Gerber seguire le orme di Bella Hadid e farsi immortalare con le iconiche cuffiette alle orecchie.

Se sia uno dei tanti trend da social media o un’inversione di mercato reale, sarà solo il tempo a dircelo. Secondo gli esperti, una prima dimostrazione tangibile la avremo quando saranno le big tech a muoversi. Se verranno lanciati nuovi modelli di auricolari cablati e quelli wireless rallenteranno, allora saremo di fronte a un vero cambiamento di abitudini.

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# Auricolari wireless
# Cuffie

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