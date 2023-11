L’attacco di Hamas ha fatto emergere le contraddizioni dei Democratici. Intervista a Glauco Maggi

Stati Uniti tra antisemitismo e sostegno ad Israele

La crisi tra Israele e Gaza è un tema di preoccupazione globale, con le tensioni che sembrano aumentare costantemente. Gli Stati Uniti svolgono un ruolo cruciale in questa situazione, essendo uno dei principali alleati di Israele. Ma come stanno effettivamente agendo di fronte al rischio di escalation? La risposta non è semplice, poiché la politica estera degli Stati Uniti è spesso soggetta a complessi interessi e pressioni.

Il governo degli Stati Uniti sta cercando di equilibrare la sua storica alleanza con Israele con la necessità di preservare la stabilità nella regione e promuovere una soluzione pacifica al conflitto israelo-palestinese. Il presidente e la sua amministrazione stanno sostenendo una soluzione negoziata al conflitto, ma allo stesso tempo mantengono il loro impegno per la sicurezza di Israele. Questo equilibrio può essere difficile da mantenere, specialmente in momenti di crescente violenza.

La spaccatura nel mondo democratico degli Stati Uniti è diventata sempre più evidente negli ultimi anni. Il partito democratico è diviso su molte questioni, compresa la politica nei confronti di Israele. Alcuni membri del partito sostengono una posizione più critica nei confronti di Israele, mentre altri mantengono un sostegno più tradizionale. Questa divisione riflette le sfide complesse che gli Stati Uniti affrontano nella gestione delle relazioni con Israele e la situazione in Medio Oriente.

Le contraddizioni all’interno del partito democratico americano e del mondo universitario riguardo a Israele sono un riflesso delle divergenze di opinione nella società statunitense in generale. Alcuni vedono Israele come un alleato importante, mentre altri criticano le politiche israeliane nei confronti dei palestinesi. Questa diversità di opinioni può portare a dibattiti accesi e spaccature all’interno delle istituzioni politiche e accademiche.

Glauco Maggi

Nato a Milano nel 1947, laureato in scienze politiche alla Statale di Milano, giornalista dal 1978 (L’Occhio, il Mondo, Capital, Gente Money), dal 2000 Glauco Maggi vive a New York da dove scrive per La Stampa, Libero e Investire. Dal 2018 ha la cittadinanza americana.

È autore di “Figli e soldi” uscito nel 2001 (nel 2008 nella seconda edizione) edito da Sperling & Kupfer) dedicato all’educazione finanziaria dei ragazzi, scritto a quattro mani con Maria Teresa Cometto, giornalista del Corriere della Sera.

Ha pubblicato, per Mind Edizioni, “Il Guerriero Solitario- Trump e la Mission Impossible”. Per Boroli Editore aveva scritto “Obama dimezzato” (2011) e, per le Edizioni Libero, “Trump uno di noi” (2017). Da ottobre 2020 collabora con Money.it.

L’intervista

Abbiamo incontrato il giornalista Glauco Maggi, collegato dagli Stati Uniti, per analizzare l’impatto dell’attacco di Hamas in Israele sulla politica USA.