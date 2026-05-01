Il mercato dell’argento globale si trova in una fase particolarmente delicata, caratterizzata da una combinazione di alta volatilità dei prezzi, domanda in evoluzione e una persistente carenza di offerta.

Secondo l’ultimo World Silver Survey, il settore si avvia verso il sesto anno consecutivo di deficit nel 2026, creando le condizioni ideali per spingere le quotazioni verso livelli ancora più elevati.

Negli ultimi mesi, il prezzo dell’argento ha mostrato movimenti estremamente ampi. Dopo aver raggiunto un picco vicino ai 121 dollari per oncia a gennaio, il metallo prezioso ha subito correzioni improvvise, confermando una natura intrinsecamente più instabile rispetto ad altri asset rifugio. Questa instabilità è legata a caratteristiche strutturali del mercato: a differenza dell’oro, l’argento non è detenuto in modo significativo dalle banche centrali, eliminando di fatto un “fornitore di ultima istanza” capace di stabilizzare i prezzi. [...]