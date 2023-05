L’allarme di Coldiretti: il latte sintetico “non è un cibo”

Dopo gli insetti, la carne e il pesce in provetta arriva anche il latte sintetico, con Israele che si appresta a diventare uno dei primi Paesi al mondo a vendere prodotti lattiero caseari artificiali, prodotti senza mucche.

L’allarme arriva da Coldiretti e Filiera Italia che a Tuttofood hanno lanciato con Assica, Assolatte, Unaitalia e Assocarni la prima alleanza contro il cibo sintetico, in occasione del convegno su “I rischi del cibo sintetico” nell’ambito della più importante fiera dell’agroalimentare in Italia a Milano. Si tratta, infatti, di un pericolo per la salute ma anche per la sopravvivenza del settore lattiero-caseario che vale oggi 55 miliardi di euro e rappresenta uno dei fiori all’occhiello del tricolore a tavola. [...]