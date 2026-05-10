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L’AIFA lancia l’allarme per l’abuso tra i giovani di uno dei medicinali da banco più comuni

Andrea Fabbri

10 Maggio 2026 - 07:02

Tra i più giovani è scoppiato il fenomeno dell’assunzione di paracetamolo a effetto dimostrativo. L’AIFA lancia l’allarme e denuncia i rischi per la salute

L’AIFA lancia l’allarme per l’abuso tra i giovani di uno dei medicinali da banco più comuni
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Tutti noi abbiamo quasi sicuramente usato il paracetamolo almeno una volta nella vita quando abbiamo avuto a che fare con febbre e dolori assortiti. Non per niente si parla di uno degli analgesici e antipiretici più comuni, efficaci e sicuri al mondo.

Questo, però, non significa che non esistano rischi legati a un uso sbagliato o a un eccesso di consumo. È quanto ha appena sottolineato l’AIFA, l’Agenzia Italiana del Farmaco, preoccupata da un recente fenomeno social: l’assunzione di paracetamolo a scopo dimostrativo come sfida tra i giovani.

Un problema che riguarda molti Paesi Europei e che sta portando molti ragazzi in ospedale con intossicazioni o problemi al fegato.

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Le sfide social a base di paracetamolo

La decisione di AIFA di pubblicare linee guida sull’uso corretto del paracetamolo e di lanciare un monito sull’abuso della sostanza, è arrivata dopo la scoperta di una nuova sfida social, diffusa principalmente su Tiktok: alcuni giovani assumono medicinali per la febbre e il dolore in quantità eccessive per testare la propria resistenza o cercare effetti psicoattivi che, per fortuna, il farmaco non possiede.

Gli ultimi casi sono stati denunciati in Belgio ma l’allarme era scattato in molti Paesi Europei, tra cui la Spagna, la Francia e la Svizzera.

I rischi dell’abuso di paracetamolo e le raccomandazioni di AIFA

Come spiega bene l’AIFA nella recente raccomandazione, l’assunzione di paracetamolo in quantità superiori a quelle consigliate può causare danni anche molto seri a livello epatico. Soprattutto tra i giovani, più vulnerabili rispetto agli adulti ai possibili effetti nocivi.

Per questo motivo l’Agenzia consiglia alle famiglie, ai pazienti, ai caregiver e a chi opera nel settore della sanità di usare le dosi indicate nei foglietti illustrativi o nelle prescrizioni dei medici, di rispettare sempre l’intervallo minimo tra due somministrazioni e di non utilizzare contemporaneamente più farmaci contenenti paracetamolo o altre sostanze potenzialmente dannose per il fegato.

In caso di sovradosaggio sospettato o conclamato l’AIFA raccomanda di recarsi immediatamente al Centro Antiveleni o di contattare i servizi di emergenza.

L’ultimo consiglio è quello di segnalare sospette reazioni avverse direttamente all’Agenzia. Sarà fondamentale per garantire il monitoraggio sulla sicurezza dei farmaci.

In Francia non si fermano i casi di abuso

Che la situazione sia molto seria lo dimostra l’aumento dei casi di sfide a base di paracetamolo in Francia. Lo scorso anno l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament, la “nostra” AIFA aveva fatto scattare l’allarme dopo il ricovero di 5 giovani di Montauban in 36 ore. Tutti loro erano stati intossicati dopo aver partecipato a una “paracetamolo challenge".

È stato il caso più eclatante di un fenomeno già in atto da tempo. Tra il 2019 e il 2022, secondo i dati del Centro Antiveleni di Nancy i casi di abuso intenzionale di paracetamolo tra gli under 18 sono raddoppiati tanto da aver costretto la ANSM a chiedere ai farmacisti di non dispensare questa tipologia di farmaci a bambini e adolescenti.

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Argomenti

# Francia
# Farmaci
# TikTok
# AIFA
# Salute

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