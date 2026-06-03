Kindle Unlimited è oggi una tra le migliori soluzioni disponibili per tutti gli amanti della lettura. Parliamo di un abbonamento che dà immediato accesso a una lunga selezione di libri, a costo contenuto.

Disponibile da ormai diversi anni, parliamo di un servizio a pagamento tramite il quale Amazon offre ai suoi utenti la possibilità di leggere la maggior parte degli eBook presenti nel suo catalogo, senza alcun limite.

Tuttavia, Amazon offre anche diverse soluzioni per provare il servizio gratuitamente o a prezzi scontati. In questa guida, vediamo insieme tutti i dettagli dell’offerta e le opzioni disponibili nel 2026.

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Come attivare il periodo di prova di Kindle Unlimited

Come detto, oggi esistono diverse opzioni per poter provare Kindle Unlimited gratuitamente o a prezzi ridotti.

Nei prossimi capitoli, ti elenchiamo alcune delle possibili vie da seguire per iniziare da subito ad usufruire del piano completo senza costi.

Prova gratuita

La soluzione più semplice per poter accedere a Kindle Unlimited senza pagare è tramite il periodo di prova di 30 giorni disponibile per tutti gli utenti, indipendentemente dall’iscrizione a Prime.

Puoi attivarlo accedendo alla pagina dedicata di Kindle Unlimited di Amazon e seguendo le istruzioni a schermo. Così darai il via al periodo di prova gratuita.

Terminati i giorni disponibili, l’abbonamento sarà rinnovato automaticamente al prezzo di 9,99 euro al mese. Ma ricorda che la sottoscrizione automatica è annullabile in qualsiasi momento.

Attenzione: solo chi non ha mai usufruito prima del periodo di prova gratuito di Kindle Unlimited può beneficiare del free trial.

Promo speciali

Ci sono alcuni periodi dell’anno durante i quali è possibile ottenere la prova di 3 mesi a soli 0,99 euro. Non è gratis, ma di fatto risparmi circa 30 euro e godi di 90 giorni dl libreria completa a meno di euro.

Si tratta di un’offerta particolarmente vantaggiosa poiché hai gli stessi pro del free trial e dell’abbonamento a pagamento. E c’è anche la possibilità di cancellare in qualsiasi momento prima della scadenza, così da non dover versare i 9,99 euro mensili dopo il rinnovo.

Acquisto di un Kindle

Se hai deciso di acquistare un nuovo lettore di eBook Kindle e ti iscrivi a Kindle Unlimited, puoi ottenere 3 mesi di abbonamento gratis.

Questa non è una promozione speciale, ma un regalo che Amazon fa a tutti gli utenti che si interfacciano per la prima volta col mondo degli eBook.

Non devi far altro che avviare il prodotto e completare l’iscrizione o il login col tuo profilo di Amazon per riscattare il regalo.

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Abbonamento Prime

Se hai un account Prime attivo, le opportunità di ottenere regali o sconti esclusivi per Kindle Unlimited aumentano esponenzialmente. Ti ricordiamo che il costo annuale è di 49,90 euro, mentre per quello mensile paghi 4,99 euro ogni 30 giorni.

Spesso soprattutto durante il Prime Day, il Black Friday e il periodo natalizio, con Prime ci sono offerte speciali dedicate sia per l’acquisto di Kindle sia per l’attivazione di periodi in regalo del piano Unlimited.

E se sei uno studente universitario, puoi anche decidere di iscriverti a Prime Student al costo di 24,95 euro all’anno, la metà rispetto a Prime Standard.

Per usare Kindle Ulimited serve per forza un eBook reader?

La risposta è no. Certo, gli ebook reader e Kindle rappresentano senz’altro il modo migliore per usufruire del servizio, grazie soprattutto alla tecnologia e-ink con la quale sono realizzati i loro schermi, tuttavia esistono anche altre opzioni.

Per esempio, tramite l’app Kindle è possibile portare tutti i libri scaricati sempre con sé e leggerli su smartphone e tablet (Android, iOS e FireOS). Inoltre, è anche possibile portare avanti la lettura da PC, tramite browser.

Uno dei più grandi vantaggi di Kindle Unlimited è la possibilità di interrompere la lettura su un dispositivo e riprenderla su uno differente, perché è prevista la sincronizzazione dei segnalibri, delle note e del punto di lettura.

Com’è il catalogo di Kindle Unlimited

Rispetto al servizio Amazon Prime Reading, incluso all’interno dell’iscrizione a Prime, Kindle Unlimited dà accesso a un catalogo ben più vasto, soprattutto se si considerano anche i libri scritti in una lingua diversa dall’italiano.

Si parla di oltre un milione di libri, appartenenti a tantissimi generi diversi e scritti in vari periodi storici. Tra i titoli di rilievo segnaliamo tutti i libri della saga di Harry Potter così come i grandi classici come Il Conte di Montecristo, Moby Dick, Orgolgio e Pregiudizio, il Ritratto di Dorian Gray, Anna Karenina, Il Piccolo Principe, il Decameron e Il Grande Gatsby.

Considerando che Amazon Prime Reading ne offre più o meno mille, la differenza è abissale. Nel catalogo italiano sono disponibili circa 30mila titoli.

Con Kindle Unlimited è anche possibile prendere in prestito fino a 10 libri e, una volta superato questo limite, dovrai restituirne uno o più per prenderne altri.

Quali sono le alternative gratuite a Kindle Unlimited

Se il costo di Kindle Unlimited ti sembra troppo elevato o se hai già usufruito della prova gratuita, una valida alternativa per usare il tuo Kindle a costo zero è Amazon Prime Reading.

Si tratta di un piano alternativo, incluso senza costi aggiuntivi nell’abbonamento ad Amazon Prime.

Cosa offre Prime Reading? La possibilità di prendere in prestito fino a 10 libri da un catalogo di centinaia di titoli che vengono aggiornati a rotazione. Si tratta di una buona opzione per chi legge con poca frequenza e c’è anche l’accesso a centinaia di riviste e giornali.

Se leggi meno di due libri al mese, Prime Reading potrebbe essere una soluzione persino più conveniente rispetto al Kindle Unlimited.

Come cancellare l’abbonamento a Kindle Unlimited

Per quanto il servizio Kindle Ulimited sia vantaggioso, non è sempre adatto alle esigenze di tutti. Chi ha poco tempo da dedicare alla lettura, per esempio, potrebbe rendersi conto di non riuscire a leggere abbastanza nell’arco di un mese da giustificare la spesa.

Anche gli amanti del cartaceo potrebbero avere qualche problema ad abbandonare il proprio formato preferito per concentrarsi esclusivamente (o quasi) sul digitale.

Per impedire il rinnovo automatico del servizio, bisogna procedere in questo modo:

Accedi al menu Il mio account dalla homepage di Amazon;

dalla homepage di Amazon; Seleziona la voce Iscrizioni e abbonamenti in fondo alla pagina;

in fondo alla pagina; Clicca su Impostazioni Kindle Unlimited ;

; Premi su Annulla l’iscrizione a Kindle Unlimited ;

; Conferma la decisione premendo su Annulla abbonamento.

Potrai continuare a godere del servizio fino al termine del periodo di prova o della fatturazione. Se annulli prima della scadenza della prova gratuita, non verrà eseguito alcun addebito.