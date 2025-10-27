Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Jeffrey Sachs, l’ex globalista che accusa l’America: dall’élite della finanza al dissenso contro l’impero

Rob Piccoli

27 Ottobre 2025 - 06:44

Da simbolo del neoliberismo a critico del potere USA, Jeffrey Sachs sfida neocon e progressisti, denunciando guerre infinite, dominio americano e il declino morale dell’Occidente.

Jeffrey Sachs, l’ex globalista che accusa l’America: dall’élite della finanza al dissenso contro l’impero

Seguici su

Primo di una serie di ritratti di figure di spicco nel dibattito politico americano.

C’è un curioso paradosso nella politica americana contemporanea: mentre la sinistra liberal è ormai diventata in gran parte interventista, e molti repubblicani hanno riscoperto l’istinto isolazionista, una delle voci più dure contro la guerra e contro l’impero americano è quella di un economista un tempo portabandiera del globalismo progressista. Si chiama Jeffrey Sachs — ed è da anni una delle figure più ascoltate e provocatorie del dibattito internazionale.
Classe 1954, professore alla Columbia University, Sachs divenne famoso negli anni Ottanta come il “ragazzo prodigio” dell’economia di transizione. Fu lui a disegnare le terapie d’urto per far passare Bolivia, Polonia e poi Russia dall’economia pianificata al libero mercato. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Globalizzazione
# Stati Uniti
# ideologia woke

Iscriviti a Money.it

Money Awards Logo

Le votazioni ai Money Awards sono aperte!

Registrati su Money.it e vota la tua azienda preferita ai People's Money Awards 2025!

Vota ora
FT logo

La psicologia degli amministratori delegati fedeli a Trump

Finora pochi dirigenti hanno criticato pubblicamente il presidente, anche se (…)

24 ottobre 2025

Perché siamo sempre più pessimisti?

Il pessimismo è ormai una scorciatoia per la rispettabilità intellettuale. (…)

21 ottobre 2025

Social media, la fine dei gatekeepers

Le comunità in Italia e Germania che avevano avuto accesso anticipato alla (…)

17 ottobre 2025

Ecco come i brand emergenti stanno conquistando quote di mercato a danno delle aziende del lusso

Inditex cresce più del rivale H&M e vanta un margine EBITDA oltre il (…)

14 ottobre 2025

Perché i progressisti dovrebbero preoccuparsi del calo dei tassi di natalità?

Studi recenti mostrano che la mancanza di preoccupazione della sinistra per (…)

10 ottobre 2025

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Selezionati per te

Scoperto un tunnel sotto il confine tra Polonia e Bielorussia

Politica Internazionale

Scoperto un tunnel sotto il confine tra Polonia e Bielorussia
Terza guerra mondiale, c'è la data. «Mancano pochi giorni»

Politica Internazionale

Terza guerra mondiale, c’è la data. «Mancano pochi giorni»

Correlato

Trump e la guerra dei dazi tra protezionismo e boomerang economico

Economia internazionale

Trump e la guerra dei dazi tra protezionismo e boomerang economico