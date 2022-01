Zona rosso scuro in tutta Italia, precipita la situazione nella mappa Ue

Zona rosso scuro in tutta Italia, il colore che rappresenta il massimo rischio epidemiologico per il Covid-19. Si tratta dell’indicazione della mappa aggiornata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Sette giorni fa anche la Sardegna aveva abbandonato il colore rosso per passare in rosso scuro.

E oggi, per la seconda settimana di fila, l’Italia è tutta in rosso scuro. Dal momento che il virus continua a circolare e i contagi da Omicron non si arrestano. Non solo. Peggiora anche la situazione a livello europeo. Entriamo nel dettaglio.

Nella mappa della scorsa settimana, la Sardegna era stata l’ultima regione italiana ad abbandonare la zona rossa per entrare in quella rosso scuro (corrispondente al rischio epidemiologico più alto). Per la seconda settimana di seguito, dunque, l’Italia nella mappa Ue è completamente in rosso scuro.

I contagi, d’altronde, non si arrestano. Nel bollettino di ieri, mercoledì 19 gennaio, sono stati registrati 192.320 nuovi casi da Covid-19 nelle 24 ore precedenti. Le vittime sono state 380, il giorno precedente erano 434. Nel nostro paese, il tasso di positività è salito al 16,3%. Sono 1.688 i pazienti in terapia intensiva, mentre i ricoverati con sintomi in area medica sono 19.500, ovvero 52 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 2.626.590 gli attualmente positivi al Covid-19 in Italia. Con un incremento di 64.434 nuovi casi nelle 24 ore precedenti.

