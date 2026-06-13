L’US News & World Report ha aggiornato la sua classifica annuale sui Paesi migliori del mondo, cambiando peraltro il metodo di analisi, e l’Italia ne resta fuori. Il nostro Paese è escluso dalla top 20, nonostante sia dominata da Stati europei, in cui gli Usa rientrano per il rotto della cuffia. Ben 100 nazioni sono state esaminate in 8 categorie e 24 categorie, disegnando il Belpaese come una destinazione da favola per i turisti, molto meno per i residenti. Ogni categoria ha avuto un peso percentuale diverso sul punteggio finale, per esempio il settore “Cultura e turismo” ha inciso meno della metà dello “Sviluppo economico”, tant’è che l’Italia è ventiquattresima, mentre la Svizzera prima. La medaglia d’oro di Berna, comunque, non è solo questione di percentuali, visto che ha segnato un punteggio elevato pressoché in ogni ambito studiato.

L’Italia resta fuori dalla classifica dei migliori Paesi del mondo

Come anticipato, l’Italia si è posizionata al 24° posto nella classifica aggiornata al 2026, ma questa informazione dice poco e niente senza approfondirne le ragioni. Innanzitutto, va detto che il Belpaese ha ottenuto un buon punteggio esclusivamente nella categoria “Cultura e turismo”, che a sua volta comprende le sottocategorie “Influenza globale” e “Attrazioni del patrimonio e della cultura”. Ognuna di queste categorie ha fornito risultati medi in base a dati come il numero di premi Nobel, il valore delle proprietà intellettuali, i siti patrimonio dell’Unesco e così via. L’Italia è arrivata sesta in questo settore, il quale ha avuto tuttavia un peso percentuale del solo 6,1 sull’indicatore totale. Poco male, visti i punteggi delle altre categorie. L’Italia è arrivata ai posti:

26° per la salute civica , che comprende coesione sociale, sicurezza pubblica e Diritti umani e libertà;

, che comprende coesione sociale, sicurezza pubblica e Diritti umani e libertà; 16° per lo sviluppo economico , che include innovazione e iniziativa d’impresa, dimensione e profondità di mercato e povertà e ricchezza;

, che include innovazione e iniziativa d’impresa, dimensione e profondità di mercato e povertà e ricchezza; 25° per la governance , composta da diplomazia e partnership globali, stabilità fiscale e normativa, efficacia istituzionale e pace e stabilità politica;

, composta da diplomazia e partnership globali, stabilità fiscale e normativa, efficacia istituzionale e pace e stabilità politica; 20° per la salute , che analizza i tassi di mortalità e longevità, l’assistenza sanitaria e la capacità di gestire eventuali emergenze (la cosiddetta preparedness);

, che analizza i tassi di mortalità e longevità, l’assistenza sanitaria e la capacità di gestire eventuali emergenze (la cosiddetta preparedness); 35° per le infrastrutture , formate da trasporti, energia e sicurezza climatica, connettività digitale e servizi essenziali;

, formate da trasporti, energia e sicurezza climatica, connettività digitale e servizi essenziali; 58° per l’ambiente naturale , in base alle risorse naturali e alla sostenibilità;

, in base alle risorse naturali e alla sostenibilità; 41° per le opportunità, considerando il mercato del lavoro, lo sviluppo del capitale umano e l’ambiente lavorativo.

Guardando più nel dettaglio questi indicatori vediamo che la salute civica in Italia è penalizzata da alti tassi di morti per overdose e detenuti in attesa di giudizio definitivo, mentre il livello di povertà e la ridotta spesa per la ricerca stroncano l’indicatore dello sviluppo economico. Dati che giustificano la posizione raggiunta nella classifica molto meglio della presentazione generale fornita dallo US News & World Report, che tra criminalità organizzata, cucina e Leonardo da Vinci è più stereotipata che incisiva. Il testo rischia inoltre di creare confusione, citando le elezioni del 2018 come se fossero imminenti, probabilmente un refuso relativo a una precedente descrizione, mentre i dati impiegati per la classifica sono effettivamente aggiornati al 2026.

La classifica dei Paesi migliori del mondo

La classifica dei Paesi migliori del mondo, composta dai primi 20, è la seguente:

Svizzera

Danimarca

Svezia

Germania

Paesi Bassi

Norvegia

Regno Unito

Finlandia

Lussemburgo

Austria

Belgio

Canada

Australia

Irlanda

Nuova Zelanda

Islanda

Singapore

Stati Uniti

Giappone

Francia.

Il primato della Svizzera è ampiamente motivato dalla medaglia d’oro nei settori sviluppo economico e governance, insieme a quella d’argento per le opportunità. Anche la Svizzera, però, arranca dal punto di vista dell’ambiente naturale, dove arriva diciannovesima. È la Cambogia ad arrivare prima in questo settore, posizionandosi però al 91° posto nella classifica complessiva.