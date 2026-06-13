Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

L’Italia è fuori dalla classifica dei migliori Paesi al mondo secondo l’US News & World Report

Ilena D’Errico

13 Giugno 2026 - 18:43

L’Italia non si qualifica nella top 20 dei Paesi migliori del mondo secondo l’US News & World Report. Ecco quali settori l’hanno penalizzata.

L’Italia è fuori dalla classifica dei migliori Paesi al mondo secondo l’US News & World Report
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

L’US News & World Report ha aggiornato la sua classifica annuale sui Paesi migliori del mondo, cambiando peraltro il metodo di analisi, e l’Italia ne resta fuori. Il nostro Paese è escluso dalla top 20, nonostante sia dominata da Stati europei, in cui gli Usa rientrano per il rotto della cuffia. Ben 100 nazioni sono state esaminate in 8 categorie e 24 categorie, disegnando il Belpaese come una destinazione da favola per i turisti, molto meno per i residenti. Ogni categoria ha avuto un peso percentuale diverso sul punteggio finale, per esempio il settore “Cultura e turismo” ha inciso meno della metà dello “Sviluppo economico”, tant’è che l’Italia è ventiquattresima, mentre la Svizzera prima. La medaglia d’oro di Berna, comunque, non è solo questione di percentuali, visto che ha segnato un punteggio elevato pressoché in ogni ambito studiato.

L’Italia resta fuori dalla classifica dei migliori Paesi del mondo

Come anticipato, l’Italia si è posizionata al 24° posto nella classifica aggiornata al 2026, ma questa informazione dice poco e niente senza approfondirne le ragioni. Innanzitutto, va detto che il Belpaese ha ottenuto un buon punteggio esclusivamente nella categoria “Cultura e turismo”, che a sua volta comprende le sottocategorie “Influenza globale” e “Attrazioni del patrimonio e della cultura”. Ognuna di queste categorie ha fornito risultati medi in base a dati come il numero di premi Nobel, il valore delle proprietà intellettuali, i siti patrimonio dell’Unesco e così via. L’Italia è arrivata sesta in questo settore, il quale ha avuto tuttavia un peso percentuale del solo 6,1 sull’indicatore totale. Poco male, visti i punteggi delle altre categorie. L’Italia è arrivata ai posti:

  • 26° per la salute civica, che comprende coesione sociale, sicurezza pubblica e Diritti umani e libertà;
  • 16° per lo sviluppo economico, che include innovazione e iniziativa d’impresa, dimensione e profondità di mercato e povertà e ricchezza;
  • 25° per la governance, composta da diplomazia e partnership globali, stabilità fiscale e normativa, efficacia istituzionale e pace e stabilità politica;
  • 20° per la salute, che analizza i tassi di mortalità e longevità, l’assistenza sanitaria e la capacità di gestire eventuali emergenze (la cosiddetta preparedness);
  • 35° per le infrastrutture, formate da trasporti, energia e sicurezza climatica, connettività digitale e servizi essenziali;
  • 58° per l’ambiente naturale, in base alle risorse naturali e alla sostenibilità;
  • 41° per le opportunità, considerando il mercato del lavoro, lo sviluppo del capitale umano e l’ambiente lavorativo.

Guardando più nel dettaglio questi indicatori vediamo che la salute civica in Italia è penalizzata da alti tassi di morti per overdose e detenuti in attesa di giudizio definitivo, mentre il livello di povertà e la ridotta spesa per la ricerca stroncano l’indicatore dello sviluppo economico. Dati che giustificano la posizione raggiunta nella classifica molto meglio della presentazione generale fornita dallo US News & World Report, che tra criminalità organizzata, cucina e Leonardo da Vinci è più stereotipata che incisiva. Il testo rischia inoltre di creare confusione, citando le elezioni del 2018 come se fossero imminenti, probabilmente un refuso relativo a una precedente descrizione, mentre i dati impiegati per la classifica sono effettivamente aggiornati al 2026.

La classifica dei Paesi migliori del mondo

La classifica dei Paesi migliori del mondo, composta dai primi 20, è la seguente:

  • Svizzera
  • Danimarca
  • Svezia
  • Germania
  • Paesi Bassi
  • Norvegia
  • Regno Unito
  • Finlandia
  • Lussemburgo
  • Austria
  • Belgio
  • Canada
  • Australia
  • Irlanda
  • Nuova Zelanda
  • Islanda
  • Singapore
  • Stati Uniti
  • Giappone
  • Francia.

Il primato della Svizzera è ampiamente motivato dalla medaglia d’oro nei settori sviluppo economico e governance, insieme a quella d’argento per le opportunità. Anche la Svizzera, però, arranca dal punto di vista dell’ambiente naturale, dove arriva diciannovesima. È la Cambogia ad arrivare prima in questo settore, posizionandosi però al 91° posto nella classifica complessiva.

leggi anche

La classifica dei Paesi con il maggior numero di investimenti esteri in Europa

La classifica dei Paesi con il maggior numero di investimenti esteri in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Italia
# Svizzera
# Classifiche

Seguici su

FT logo

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Il piano dell’UE per rilanciare l’economia italiana è fallito. Ed ora?

La crescita rimane debole nonostante l’Italia sia la principale (…)

26 maggio 2026

Attenzione Italia. La crisi energetica potrebbe essere solo all’inizio

I mercati dei futures sul petrolio sembrano tranquilli, ma la storia (…)

21 maggio 2026

Questa azienda della Repubblica Ceca mette alla prova Berlino e Parigi con un’offerta di partecipazione nel produttore di carri armati KNDS

Czechoslovak Group punta a entrare in KNDS con un’offerta in contanti, (…)

14 maggio 2026

Esclusiva del FT svela come i dipendenti di Amazon usa l’AI per guadagnare punti in azienda

Scandalo AI ad Amazon: dipendenti creano agenti per mandare email inutili e (…)

12 maggio 2026

SONDAGGIO
Termina il 19/06/2026 Comprerai il nuovo BTP Italia Sì?
VOTA ORA

Selezionati per te

L'Austria dà una lezione all'Italia. Ha scoperto come aumentare le pensioni dei lavoratori

Economia internazionale

L’Austria dà una lezione all’Italia. Ha scoperto come aumentare le pensioni dei lavoratori
All'estero sono convinti. Il ponte da €14,4 miliardi cambierà la mappa dei trasporti in Europa

Economia internazionale

All’estero sono convinti. Il ponte da €14,4 miliardi cambierà la mappa dei trasporti in Europa

Correlato