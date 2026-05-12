L’annuncio è arrivato oggi, martedì 12 maggio 2026, direttamente da ITA Airways che, come si legge nella sua carta di identità, è una compagnia di bandiera italiana:

“ITA Airways accoglie con soddisfazione la decisione di Deutsche Lufthansa AG di acquisire un ulteriore 49% del capitale della Compagnia, per un valore pari a 325 milioni di euro, arrivando così a detenere il 90% di ITA Airways. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze manterrà il restante 10% del capitale”.

Lufthansa alla conquista di tutta (quasi) ITA Airways. Quanto ha al momento il MEF

Al momento, va sottolineato, ITA Airways è partecipata al 59% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e al 41% da Deutsche Lufthansa AG.

Il perfezionamento dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2027, a seguito dell’approvazione delle competenti autorità, tra cui la Commissione Europea e lo U.S. Department of Justice.

Così Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways:

“Questa nuova fase rappresenta per ITA Airways un passaggio di grande rilevanza industriale e strategica. In questi anni abbiamo costruito una Compagnia solida, riconoscibile e orientata alla qualità, grazie al contributo delle nostre persone e alla fiducia dei nostri clienti, e la decisione di Deutsche Lufthansa è la dimostrazione del buon lavoro fatto finora. Guardiamo al futuro con ambizione e responsabilità: la completa

integrazione nel Gruppo Lufthansa ci permetterà di competere con maggiore forza sui mercati internazionali,

continuando a portare nel mondo il valore dell’Italia, della sua connettività e della sua capacità di innovare”.

ITA Airways “continuerà a operare con il proprio brand”. Il riferimento continuo al valore dell’Italia

Nel fare il grande annuncio, ITA ha tenuto a precisare che “ continuerà a operare con il proprio brand, che sarà mantenuto e valorizzato all’interno della struttura del Gruppo”, ricordando che “il marchio ITA Airways rappresenta oggi un’identità giovane, distintiva e riconoscibile, fortemente legata all’Italia e ai valori di qualità, innovazione, affidabilità e attenzione al cliente che caratterizzano la Compagnia”.

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Il valore del made in Italy di ITA Airways è stato rimarcato più volte.

Nella nota, la compagnia aerea ha ricordato d’altronde che “l’Italia rappresenta un mercato strategico nel panorama europeo e internazionale”, in quanto “terza economia dell’Unione Europea”, che “costituisce il più grande mercato di riferimento per il Gruppo Lufthansa al di fuori degli Stati Uniti e dei mercati domestici”.

La compagnia aerea riveste inoltre “un ruolo centrale nel collegare il Paese con il resto del mondo, supportando turismo, imprese, scambi commerciali e mobilità internazionale” e l’integrazione con la tedesca Lufthansa le consentirà di beneficiare di “ ulteriori sinergie industriali e commerciali con i vettori del Gruppo”.

ITA ha tenuto a precisare che il deal non metterà a repentaglio il DNA italiano del gruppo, laddove ha scritto che la scalata di Lufthansa preserverà la sua “identità italiana”.

Non solo: agli occhi di ITA Airways la maggiore presenza di Lufthansa nel suo capitale contribuirà a “consolidare il proprio ruolo di vettore di riferimento per l’Italia, contribuendo alla crescita della connettività del Paese e alla valorizzazione del Made in Italy nel mondo ”.