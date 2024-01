Israele e la perdita irreversibile del primato morale occidentale

Il lungo dominio occidentale sul mondo originatosi già dal tempo della Grandi Navigazioni del ‘500, è andato di recente incontro ad un contro-movimento quale si analizza e descrive nelle sempre più numerose ed approfondite analisi sul c.d. “mondo multipolare”.

Né ha alcun rilievo il motivo ovvero porre i fatti del 7 ottobre a “ragion per cui”, non c’è “ragion per cui” per l’intento genocida, l’intento genocida è un fuori scala giuridico-politico che assimilando civili a militanti o militari, cosa inammissibile su ogni piano logico, esonda dal naturale principio di reciprocità. Così per i tentativi israeliani di buttarla in baraonda chiedendo pari processo per Hamas ben sapendo che la Corte si occupa di Stati ed Hamas non è uno stato.

La Corte ha natura giuridica ma dato il contesto ha ovviamente natura politica. Dei 17 membri, 7 sono europei ed occidentali (di cui uno americano), più il Presidente che è americano. Tra gli altri 9, alcuni come l’India sarà in imbarazzo o forse anche il Marocco o lo stesso Libano già più volte direttamente minacciato di “trattamento Gaza” da Israele. Tuttavia, ripeto, credo che la questione pratica vada trattata certo, ma separatamente da quella culturale, quella del “discorso pubblico internazionale”. Le azioni di Israele sono dichiaratamente indifendibili ed infatti, anche da parte occidentale, o sono state silenziate o relativizzate o condannate con voce flebile o a volte anche meno flebile ma sempre sapendo che sul piano pratico le si lasciava correre e così giustificandole di fatto. [...]