Ispettorato del Lavoro, cosa fa e come richiederne l’intervento

Istituito il 14 settembre 2015, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rappresenta l’agenzia unica per le ispezioni lavorative in Italia, consolidando funzioni precedentemente gestite da Ministero del Lavoro, INPS e INAIL.

Con circa 80 uffici territoriali distribuiti in tutta Italia, l’Ispettorato vigila sul rispetto delle normative lavorative, previdenziali e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, questo ente può effettuare controlli senza preavviso, emettere sanzioni amministrative e persino sospendere le attività aziendali quando il 10% dei lavoratori risulta impiegato senza regolare contratto. Inoltre, l’Ispettorato del Lavoro accoglie segnalazioni anche in forma anonima, garantendo tutela a chi denuncia irregolarità. Nel caso in cui riscontriate violazioni dei vostri diritti lavorativi, infatti, potete richiedere l’intervento di questo importante organo di controllo.

Nella nostra guida, scopriremo esattamente cosa fa l’Ispettorato del Lavoro, quando e come richiederne l’intervento, quali documenti presentare e cosa aspettarsi dopo una segnalazione.

Cos’è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e come è composto L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è un’agenzia governativa con personalità giuridica di diritto pubblico, creata dal Decreto Legislativo n. 149 del 14 settembre 2015. Questo ente gode di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile, pur rimanendo sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Operativo dal 1° gennaio 2017, l’INL ha sostituito la precedente Direzione del Lavoro che, a sua volta, aveva assorbito i compiti del vecchio ispettorato soppresso nel 1996. La struttura centrale dell’INL, con sede a Roma in Piazza della Repubblica 59, è composta da quattro Direzioni Centrali di livello dirigenziale generale. Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

Direzione centrale coordinamento giuridico

Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica

Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio A queste si aggiunge l’ufficio di Segreteria del Direttore dell’Ispettorato, che cura i rapporti istituzionali e la comunicazione interna ed esterna. A livello territoriale, l’INL è organizzato in tre Direzioni interregionali del lavoro (DIL) con sede a Milano (Nord), Roma (Centro) e Napoli (Sud). Queste Direzioni coordinano l’attività di vigilanza nelle rispettive macroaree e gestiscono le risorse finanziarie, strumentali e umane degli uffici territoriali. La rete territoriale è ulteriormente articolata in undici Ispettorati di area metropolitana (IAM) e cinquantacinque Ispettorati territoriali del lavoro (ITL). Questi uffici, oltre alle competenze degli Ispettorati territoriali, svolgono anche attività di raccordo territoriale.

È importante notare che nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Sicilia non sono presenti uffici dell’INL, poiché la materia è disciplinata dai relativi statuti regionali. Collaborazione con INPS, INAIL e ASL L’INL svolge le attività ispettive precedentemente esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’INPS e dall’INAIL. Questa unificazione ha permesso di creare un sistema integrato di vigilanza sul lavoro, con l’obiettivo di evitare duplicazioni negli interventi ispettivi e migliorare l’efficacia dei controlli. Recentemente, con il Decreto-legge n.19/2024, sono stati ripristinati i ruoli degli ispettori sia INPS che INAIL, evidenziando l’importanza di mantenere l’elevata specializzazione di ciascun corpo ispettivo pur all’interno di un sistema coordinato. L’Ispettorato, inoltre, coordina la propria attività con i servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, particolarmente importante nell’ambito della vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ruolo degli ispettori del lavoro Il corpo ispettivo coordinato dall’INL rappresenta il braccio operativo dell’agenzia. Al 31 dicembre 2021, la consistenza complessiva degli ispettori era pari a 3.848 unità, così suddivise: 2.294 ispettori civili dell’INL (di cui 240 tecnici)

942 ispettori dell’INPS

223 ispettori dell’INAIL

Ispettorato del Lavoro: cosa fa nel concreto? L’Ispettorato del Lavoro opera in tutti quei contesti in cui il lavoratore - in quanto parte debole - non è nella condizione di difendere in maniera efficace i propri interessi. Quindi, l’Ispettorato ha il compito di verificare il corretto rispetto delle leggi che regolano il rapporto di lavoro subordinato. Nel dettaglio, sono diversi gli aspetti su cui l’ispettorato effettua il proprio potere e, tra i tanti, si segnalano: norme in materia di lavoro;

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Come fare una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro Per far valere i propri diritti lavorativi tramite l’Ispettorato del Lavoro, occorre seguire procedure specifiche che variano in base alla tipologia di segnalazione che si intende presentare. La corretta compilazione della documentazione e la scelta del canale di comunicazione sono fondamentali per ottenere un intervento efficace. Segnalazione nominativa: procedura e garanzie Quando presenti una segnalazione nominativa all’Ispettorato del Lavoro, fornisci i tuoi dati personali identificativi, inclusa copia del documento d’identità. Questa modalità offre significativi vantaggi rispetto alla denuncia anonima. Innanzitutto, la segnalazione firmata obbliga l’Ispettorato a dare seguito alla verifica ispettiva, soprattutto se i fatti denunciati hanno natura penale. Durante la procedura riceverai comunicazioni formali sullo stato della pratica e sarai informato sull’esito finale entro 30 giorni. In merito alle garanzie, la legge tutela esplicitamente chi denuncia irregolarità. Le dichiarazioni dei lavoratori devono rimanere riservate e sono previste protezioni contro possibili ritorsioni. Queste misure si estendono anche ai facilitatori, ai familiari del segnalante (entro il quarto grado) e ai colleghi che lavorano nello stesso contesto. Segnalazione anonima: limiti e validità Al contrario della segnalazione nominativa, quella anonima presenta limiti significativi. Secondo la Direttiva del Ministero del Lavoro del 18 settembre 2008, non vengono generalmente accolte richieste anonime presentate via posta, email, fax o telefono. Tuttavia, esistono eccezioni. Le segnalazioni anonime possono essere considerate quando emergono «con palese e incontrovertibile evidenza la particolare gravità e attendibilità dei fatti denunciati». Per aumentare le probabilità che la tua segnalazione anonima venga presa in considerazione, è essenziale: descrivere i fatti in modo estremamente dettagliato;

fornire documenti e prove fotografiche a supporto;

indicare eventuali testimoni.

L’invio può avvenire tramite posta ordinaria o prioritaria, permettendoti di non rivelare la tua identità, diversamente dalla raccomandata che richiede l’indicazione del mittente. Modello INL 31 e invio tramite PEC o raccomandata Per formalizzare la segnalazione all’Ispettorato del Lavoro, devi utilizzare il «Modulo INL 31 - Richiesta di intervento ispettivo», disponibile in diverse lingue sul sito ufficiale dell’Ispettorato. Il modulo va inviato all’Ispettorato territoriale competente, corrispondente alla provincia in cui si trova il tuo luogo di lavoro. Nel modulo si dovranno indicare: dati identificativi del denunciante;

dati del datore di lavoro e dell’azienda;

tipologia di rapporto di lavoro e la sua durata;

collocazione oraria della prestazione lavorativa;

tipo di irregolarità riscontrata;

Documenti da presentare per la denuncia La documentazione accurata rappresenta l’elemento chiave per avviare un’efficace ispezione sul lavoro. Per formulare una denuncia valida, l’Ispettorato richiede specifici documenti che rafforzano la credibilità della segnalazione. Dati identificativi del datore e dell’azienda Quando presentate il modello INL 31, dovrete fornire informazioni precise riguardanti il datore di lavoro. Nome e cognome del titolare o denominazione completa della ditta/società

o denominazione completa della ditta/società Codice fiscale dell’azienda

Indirizzo della sede legale

Ubicazione della sede operativa o del luogo di lavoro effettivo

o del luogo di lavoro effettivo Insegna commerciale dell’attività

Queste informazioni sono fondamentali poiché permettono all’Ispettorato di identificare correttamente il soggetto da ispezionare. Inoltre, è importante indicare la tipologia di attività svolta dall’azienda per consentire agli ispettori di inquadrare correttamente il contesto lavorativo. Contratto di lavoro e buste paga La documentazione contrattuale costituisce la base probatoria essenziale per qualsiasi denuncia. In particolare, si devono allegare: copia del contratto di lavoro con indicazione del CCNL applicato ;

; buste paga ricevute, soprattutto quelle relative ai periodi contestati;

ricevute, soprattutto quelle relative ai periodi contestati; documentazione attestante eventuali pagamenti ricevuti.

Nel caso di mancata consegna delle buste paga, è consigliabile inviare preventivamente una diffida formale al datore di lavoro tramite raccomandata A/R o PEC, allegandone poi copia alla denuncia. Prove documentali e testimoni Per rafforzare la segnalazione, risulta determinante raccogliere: fogli presenze con indicazione di ore e giorni di lavoro;

ricevute comprovanti l’erogazione della retribuzione

corrispondenza con il datore di lavoro (email, messaggi);

