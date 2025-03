Cosa rischia chi lavora in nero? Sanzioni e procedimento previsto

Lavorare in nero conviene? O meglio: a chi conviene? Se pensi che sia solo una questione di soldi in tasca senza tasse da pagare, potresti rimanere sorpreso. Il lavoro nero, in Italia, non è solo un fenomeno diffuso, ma anche un problema serio, con conseguenze pesanti sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.

Secondo l’ISTAT il lavoro sommerso ha coinvolto oltre 3,2 milioni di persone, con un’incidenza particolarmente elevata nei settori agricolo, edilizio, della ristorazione e del lavoro domestico. L’evasione contributiva generata dal lavoro irregolare è stimata in circa 11 miliardi di euro annui (dati INPS), con un impatto diretto sulla sostenibilità del sistema previdenziale. Le regioni più colpite dal fenomeno risultano essere Calabria, Campania e Sicilia, dove oltre il 20% dei lavoratori è impiegato in nero, mentre le aree con il tasso più basso sono il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia.

Cosa si intende per lavoro nero?

Il lavoro nero, noto anche come lavoro sommerso o irregolare, si riferisce a:

“qualsiasi attività lavorativa svolta senza un regolare contratto e senza le necessarie comunicazioni agli enti competenti, come il Centro per l’Impiego, l’INPS o l’INAIL.”

In altre parole, il lavoratore impiegato in nero è «invisibile» per lo Stato, poiché la sua assunzione non è stata formalmente registrata. Questa pratica ha conseguenze sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.

Il lavoratore in nero è privo di copertura previdenziale e assicurativa, il che significa che non ha diritto a contributi pensionistici, indennità di malattia, infortuni sul lavoro o altre forme di protezione sociale. Inoltre, in caso di licenziamento, non può avvalersi delle tutele previste dalla legge, come l’indennità di disoccupazione o la possibilità di impugnare il licenziamento stesso.

È importante distinguere il lavoro nero dal cosiddetto «lavoro grigio». Mentre il lavoro nero implica una totale assenza di formalizzazione del rapporto lavorativo, il lavoro grigio si riferisce a:

«situazioni in cui esiste un contratto, ma le condizioni effettive di lavoro non corrispondono a quanto dichiarato, come nel caso di orari non registrati o retribuzioni inferiori a quelle ufficiali.»

Per il datore di lavoro, l’impiego di personale in nero costituisce una grave violazione delle normative vigenti e può comportare sanzioni amministrative e penali. Le sanzioni variano in base alla durata e al numero dei lavoratori coinvolti, e possono includere multe significative e, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività imprenditoriale.