Investimenti sicuri. Oro, Euro o Bitcoin al posto del Dollaro?

Il dominio del dollaro potrebbe essere al capolinea. E non si tratta di una semplice turbolenza ciclica. Dopo oltre settant’anni da valuta guida del sistema finanziario globale, il biglietto verde si trova davanti a un declino che ha tutta l’aria di essere strutturale. I numeri e i flussi di capitale lo confermano.

Dazi, sanzioni, guerre valutarie e polarizzazione geopolitica stanno spingendo molte economie, soprattutto quelle che non si riconoscono più nell’ordine internazionale a trazione USA, a sganciarsi dal dollaro. La fiducia nella moneta americana come bene rifugio inizia a incrinarsi e ciò che un tempo sembrava impensabile (una finanza globale senza dollaro al centro) oggi è una possibilità concreta.

Ma se il dollaro arretra, chi prenderà il suo posto? Il mondo cerca nuovi ancoraggi e tre asset si candidano a diventare i protagonisti della prossima era: oro, euro e Bitcoin. Ognuno con caratteristiche profondamente diverse, punti di forza specifici e debolezze non trascurabili. Capire quale di questi asset riuscirà davvero a imporsi nel vuoto lasciato dal biglietto verde è una questione strategica per chi cerca investimenti sicuri in un mondo che cambia. [...]