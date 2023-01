Oggi InvestEU è frenato da mancanza di comunicazione e di visione. Per realizzare gli obiettivi audaci del programma europeo occorre sviluppare un ecosistema comunicativo più efficace, ma serve anche una visione sistemica capace di guidare la struttura economica italiana verso il futuro.

La trasformazione del Sistema Italia verso l’innovazione e la sostenibilità non parte più dalla politica - che ha già fatto la sua parte creando strumenti come il Pnrr e InvestEU. Il tassello mancante affinché InvestEU abbia il massimo impatto sul nostro territorio è un dibattito culturale e di leadership che possa aiutare a comprendere dove si sta andando. Secondo Gianluca Dettori, investitore, Business Angel e presidente di Primo Ventures intervenuto al Talk Europa di Money.it, manca una vision su come vogliamo la nostra società tra dieci, venti, trent’anni anni.

Il potenziale di InvestEU con una visione sistemica

Il nodo dirimente per realizzare tutto il potenziale di InvestEU è quello di identificare il futuro da costruire. L’Italia ha le risorse e il potenziale per essere all’avanguardia in diversi settori ma, come ha osservato il CEO di Qualifier Davide Scodeggio, le startup italiane sono come delle isole. Occorre invece connettere le tante esperienze di valore che si stanno realizzando sul territorio, avviando un processo di partecipazione globale di tutti gli stakeholders (politica, amministrazioni, imprese, università, centri di ricerca, investitori, ma anche privati cittadini) per costruire una prospettiva condivisa che abbracci l’innovazione.

L’innovazione non è più un ambito circoscritto al settore tecnologico, ma riguarda il futuro economico e sociale del nostro Paese. Ecco perché serve una progettualità diffusa definita in una prospettiva di lungo periodo di trasformazione della società. Non c’è dubbio infatti che senza una vision, senza uno scopo condiviso è difficile raggiungere gli obiettivi.

Comunicare le opportunità di InvestEU

Il secondo aspetto su cui si è riflettuto durante l’evento riguarda la comunicazione, come strumento per agevolare l’accesso alle opportunità di InvestEu.

La comunicazione tra pubblico e privato deve essere migliorata o si rischia che i fondi messi a disposizione dall’UE vengano spesi male o addirittura non vengano proprio concessi, ha sottolineato Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, introducendo l’evento di Money.it.

La necessità di maggiore chiarezza sul piano della comunicazione, verso i cittadini e in particolare verso gli imprenditori, è emersa in diverse occasioni durante il dibattito. La copertura mediatica riservata a InvestEU è stata decisamente inferiore a quella relativa al PNRR - tema trattato durante l’evento precedente. La mancanza di una conoscenza approfondita dell’argomento rischia di privare molti imprenditori delle opportunità racchiuse nel piano, limitandone l’accesso solo alle startup che fanno parte di ecosistemi per l’innovazione dove le informazioni circolano più velocemente.

Una strategia per favorire il flusso di informazioni è quella suggerita da Dettori, secondo cui, un maggior coinvolgimento degli stakeholder e degli esperti in materia (come per esempio i consulenti di finanza agevolata) stimolerebbe i media a trattare di più l’argomento.

A questa visione aiuterebbe poi lo sviluppo delle “comunità intelligenti”, già previste dalla legge sull’Agenda Digitale 2014-2020, ossia di una comunità che opera in rete, attraverso un modello collaborativo e di condivisione delle informazioni e della conoscenza in modo che gli imprenditori possano conoscere e raccogliere le opportunità messe a disposizione da InvestEU.

