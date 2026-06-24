Instagram sfida YouTube. Sull’app per Smart TV arrivano contenuti in 16:9 e serie a episodi

La trasformazione di Instagram continua. Il social network di Meta ha visto negli anni cambiare radicalmente il suo core business, adattandosi alle “leggi del mercato” per rimanere il punto di riferimento di milioni di utenti in tutto il mondo. Nata come piattaforma per caricare foto, negli anni ha introdotto prima le Stories per competere con Snapchat, poi i Reel per frenare l’esplosione di TikTok.

Il prossimo obiettivo sembra essere YouTube, ma non su smartphone (per il momento). Stando a quanto emerso, infatti, Meta avrebbe avviato i test per una versione tutta nuova dell’app dedicata alle Smart TV. L’idea sarebbe quella di esplorare formati non ancora visti su smartphone o PC, come i video orizzontali, le serie TV e le dirette streaming in 16:9.

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La nuova app Instagram per Smart TV

Dopo aver lanciato per la prima volta l’app dedicata alle TV lo scorso anno, ora Meta vuole sperimentare nuovi contenuti su Instagram per far sì che la piattaforma possa competere con YouTube e con i servizi di streaming. L’idea è quella di integrare video di lunga durata, contenuti suddivisi in più episodi ed esperienze in diretta streaming con i creator.

I primi indizi sono arrivati già col lancio dell’app per Smart TV Samsung avvenuto in questi giorni, dove si nota la presenza di una nuova sezione dedicata ai video orizzontali per poter facilitare la visione di contenuti su schermi più grandi.

Gli utenti possono ora anche trasmettere i Reel direttamente dal telefono alla TV. E c’è persino una pagina dedicata alla visualizzazione delle Storie dei propri amici, così da avere l’intera esperienza di Instagram a portata di telecomando.

Come usare l’app di Instagram TV in Italia

Almeno per il momento, questa nuova app di Instagram dedicata alle Smart TV è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti. Se quindi volevi testarne le potenzialità anche sul tuo televisore in salotto, dovrai aspettare. Con l’ultimo aggiornamento di Meta, infatti, oggi l’app è utilizzabile su Smart TV Samsung per modelli dal 2020 in poi, sulle Fire TV di Amazon e su Google TV.

Una volta conclusi i test per introdurre formati di video orizzontali, serie TV a episodi, dirette streaming e contenuti a lungo formato, probabilmente si valuterà la possibilità di lanciare la versione definitiva in tutto il mondo. Italia compresa.

Prima Meta dovrà però vedersela con le regolamentazioni regionali, soprattutto in Unione Europea. Potenziali temi di dibattito sono i canali tematici che l’azienda vuole introdurre e che potrebbero andare in conflitto con l’offerta nazionale proposta oggi nel Vecchio Continente. E poi ovviamente la sicurezza per i minorenni, per la quale serviranno filtri e strumenti ad hoc.