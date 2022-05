Instagram: perché alcuni messaggi sono neri e come risolvere

Da diverse ore numerosi utenti stanno riscontrando una serie di disservizi con l’utilizzo di Instagram. Prima si è partiti con problemi nella visione dei messaggi in direct che appaiono in un box nero che rende il testo illeggibile.

Poi dalle 18 in poi milioni di persone in tutto il mondo stanno segnalando disservizi anche nella visione della homepage e dei posti presenti nel feed. Il sito Downdetector che tiene traccia delle segnalazioni di disservizi in tutto il mondo conta al momento 6 milioni di utenti che hanno segnalato il malfunzionamento di Instagram nelle scorse ore.

Vediamo i problemi che si stanno riscontrando e come provare a risolverli.

Instagram down, messaggi neri: cosa sta accadendo

Da diverse ore alcuni utenti non riescono a leggere i messaggi in arrivo nella sezione direct del famoso social network di proprietà di Mark Zuckerberg. Al posto del testo compare un box nero che rende illeggibile il contenuto.

Le segnalazioni sono tantissime e a quanto pare si tratta di un bug di Instagram che al momento sta penalizzando molto i DM. Alcune fonti parlano di disservizi attribuibili al recente aggiornamento effettuato dal social network. Se così fosse, lo staff è sicuramente al corrente del disservizio e nel giro di poche ore tutto dovrebbe tornare alla normalità.

Instagram down, messaggi neri: come risolvere

Nell’attesa si può provare a mettere in atto una serie di stratagemmi per cercare di risolvere il problema sia da Android che Iphone. Lo staff di bufale.net ha dichiarato di aver risolto il problema impostando la Dark Mode sui propri dispositivi.

Si tratta della modalità schermo nero ormai utilizzato da tantissime applicazioni sia Android che IOS. In questo modo si dovrebbe riuscire a risolvere il problema.

In alternativa si può provare a disinstallare l’applicazione eliminando tutti i dati presenti nella cache e reinstallarla di nuovo. Se il problema è risolto con un aggiornamento allora dovreste riuscire a vedere di nuovo i messaggi.

Instagram down: home non si aggiorna

Dalle ore 18 in poi milioni di utenti di Instagram hanno segnalato un altro disservizio che sta interessando la piattaforma. Gli utenti sostengono di non riuscire a caricare il feed e di vedere soltanto post limitati e datati. In pratica dopo 2-3 post la homepage si blocca. Altri hanno segnalato numerosi bug anche nei filtri sempre molto usati per scatti a regola d’arte.

A quanto pare il disservizio sta interessando gli utenti in particolare delle grandi città. L’hashtag #instagramdown è in trend topic su Twitter dove milioni di persone si sono riversate per cercare di capire cosa sta accadendo al famoso social network.

A quanto pare il problema si è verificato a seguito di traffico intenso soprattutto nelle grandi metropoli. Anche in questo caso per cercare di risolvere il problema possiamo provare a disinstallare e reinstallare l’applicazione. In alternativa provare ad effettuare il logout dal nostro profilo salvo poi riconnettersi inserendo di nuovo le credenziali.

Ovviamente se si tratta di problemi di connessione con i server possiamo fare ben poco, se non attendere il ripristino della funzionalità.

leggi anche Come scrivere in corsivo su Instagram

Instagram annuncia il restyling: ecco le principali novità

Probabilmente questa serie di malfunzionamenti sono dovuti agli aggiornamenti che Instagram sta importando. Lo stesso social ha annunciato qualche giorno fa un restyling della veste grafica. A cambiare sarà il font, il logo stesso che diventerà più dinamico e il feed che porterà l’utente in una dimensione più immersiva, mettendo ancora di più al centro i contenuti.