Inflazione USA dopo stop Fed tassi. Arrivato il dato preferito da Powell, il dubbio su no tagli 2025

Nel mese di dicembre, l’indice PCE core - l’indicatore a cui la Fed presta più attenzione nel monitorare il trend dell’inflazione USA - ha segnato un rialzo del 2,8% su base annua, come nel mese precedente e in linea con le attese.

Il dato è stato annunciato dopo il primo Fed Day del 2025 e il primo Fed Day anche della seconda amministrazione di Donald Trump, di mercoledì scorso, 29 gennaio 2025, che si è tradotto in un nulla di fatto sui tassi, che sono stati lasciati invariati.

Su base mensile, l’indice PCE core ha riportato un rialzo dello 0,2%, come da attese. L’indice PCE headline, che include le componenti dei prezzi più volatili, ovvero dei prezzi dei beni energetici e dei beni alimentari, è cresciuto invece del 2,6% nel mese di dicembre. Su base mensile, il trend è stato di un aumento pari a +0,3%.

Sebbene dal dato non sia emersa nessuna particolare sorpresa, per la Fed di Powell rimane un dato di fatto incontrovertibile: l’inflazione degli Stati Uniti, che ci si riferisca a quella headline o core, è rimasta ostinatamente molto al di sopra del target a cui punta la Banca centrale americana, pari al 2%.

L’ultima volta che il trend dei prezzi è stato in linea con quel target è avvenuto quattro anni fa, nel febbraio del 2021. I numeri sull’inflazione USA sono stati resi noti con la diffusione del rapporto relativo alle spese per consumi e ai redditi personali, che hanno certificato le buone condizioni di salute dell’economia americana, in un momento in cui il grande sospetto è che la Fed, dopo aver fatto una pausa nel suo ciclo di tagli dei tassi che era statoi avviato appena nel settembre del 2024, lasci il livello del costo del denaro USA invariato per tutto il 2025. I redditi personali sono saliti a dicembre dello 0,4%, in linea con le stime, mentre le spese per consumi si sono confermate migliori delle previsioni, segnando un incremento dello 0,7%.

Non solo. Oggi dal fronte macroeconomico americano è stato reso noto anche il rapporto relativo al costo del lavoro relativo al quarto trimestre del 2024, che ha accelerato il passo, sulla scia dell’accelerazione dei salari e dei benefit: la performance è stata così di un incremento dell’indice pari a +0,9%, rispetto al rialzo dello 0,8% che aveva caratterizzato il terzo trimestre. Va detto, tuttavia, che quel rialzo pari a +0,8% era stato il più lento dei tre anni precedenti.

A fronte di un’economia, quella americana, che non sta lanciando alcun SOS, così anche di un’amministrazione Trump tutta intenta a sfornare scelte di politica economica che dovrebbero tradursi in una accelerazione delle pressioni inflazionistiche, un alt ai tagli è arorvato oggi dalla stessa Fed, per voce della governatrice Michelle Bowman che, sebbene preveda una decelerazione dell’inflazione nel corso di questo anno, ha detto di ritenere che la banca centrale americana debba aspettare l’arrivo di segnali più chiari che confermino che il processo disinflazionistico stia andando avanti.

“C’è ancora più lavoro da fare per riportare l’inflazione più vicina al nostro obiettivo del 2%. Vorrei che l’inflazione tornasse a fare progressi nella sua discesa prima di apportare ulteriori aggiustamenti ai tassi”.

Bowman ha parlato prima della diffusione del dato relativo all’inflazione misurata dal PCE core.

(in fase di scrittura)