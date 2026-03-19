Incassi al cinema: un mercoledì sera, quello di ieri, non per cuori teneri in sala. Dal ricordo di Jeff Buckley, che vince la serata, al documentario su Marco Belinelli, leggenda del basket italiano, c’era tanta carne al fuoco. Anzi, diciamo che è stato un mercoledì riflessivo e celebrativo su tutta la linea, considerando il ritorno di Barry Lindon (in 4K) per il 50° anniversario - gemma assoluta di Stanley Kubrick - e quello di Una Battaglia Dopo l’Altra, fresco trionfatore di Oscar alla cerimonia 2026.

Insomma, tra le nuove pellicole della settimana non ci sono novità assolute ma soprattutto cult - giovani o meno - rispolverati per l’occasione e diversi documentari. E tutto ciò si riflette nei dati del botteghino, che hanno premiato questa programmazione.

Vince il mercoledì con più di 80 mila euro il ricordo toccante di Jeff Buckley, leggenda del rock - e della musica in generale - scomparso prematuramente quasi 30 anni fa (1997). It’s Never Over si mette dietro Un Bel Giorno, acclamata commedia con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele che si avvicina a grandi passi ai 3 milioni e mezzo di incassi complessivi.

Scende al 5° posto Rocco Papaleo con il suo Il Bene Comune. Cime Tempestose scivola giù (8° posto), mentre esce dalla top 10 Scream 7. Al 10° troviamo proprio il rientro di One Battle After Another, con Leonardo DiCaprio.

Box Office Italia: la classifica degli incassi al cinema di ieri, mercoledì 18 marzo 2026

Analizzando i dati di Cinetel, la società italiana che rileva e distribuisce quotidianamente i dati del box office, ecco quali sono i 10 film più visti della giornata di ieri - mercoledì 18 marzo - incrociando i rilevamenti al botteghino di circa 3.000 sale.

1) It’s Never Over, Jeff Buckley: 81.611 euro (7.258 spettatori)

Regia : Amy Berg

: Amy Berg Cast : Jeff Buckley, Mary Guibert, Rebecca Moore, Joan Wasser

: Jeff Buckley, Mary Guibert, Rebecca Moore, Joan Wasser Distribuzione : Nexo Digital S.R.L.

: Nexo Digital S.R.L. Data di uscita: 16/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 18 marzo Incassi totali parziali in Italia n.d. 81.611 euro 205.007 euro

It’s Never Over, Jeff Buckley è un documentario che ricostruisce il percorso artistico e umano di uno dei musicisti più enigmatici della scena contemporanea. Attraverso un vasto archivio di materiali originali – tra registrazioni, immagini e testimonianze dirette – il film segue la formazione, l’ascesa e le contraddizioni di Jeff Buckley, soffermandosi sull’unico album pubblicato in vita, Grace. Il racconto intreccia contributi di amici, collaboratori e figure intime, restituendo un ritratto autentico e sfaccettato, lontano dalle convenzioni del biopic tradizionale. Ne emerge la storia di un artista profondamente legato alle proprie influenze e alla propria interiorità, in un equilibrio costante tra ambizione creativa e fragilità personale. Un’opera che privilegia la memoria e la testimonianza diretta, costruendo un’esperienza coinvolgente e rigorosa.

2) Un bel giorno: 61.214 euro (9.714 spettatori)

Regia : Fabio De Luigi

: Fabio De Luigi Cast : Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Antonio Gerardi, Beatrice Schiros, Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer

: Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Antonio Gerardi, Beatrice Schiros, Maria Gifuni, Alma Teresa Giardina, Anita Marzi, Arianna Gregori, Leon Castagno, Andrea Silvestrini, Nicola Mayer Distribuzione : 01 Distribution

: 01 Distribution Data di uscita: 05/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 18 marzo Incassi totali parziali in Italia n.d. 61.214 euro 3.422.744 euro

Un bel giorno è una commedia italiana diretta e interpretata da Fabio De Luigi, prodotta da Lotus Production (Leone Film Group) in collaborazione con Rai Cinema. Al centro della storia c’è Tommaso, un uomo rimasto vedovo che ha cresciuto da solo le sue quattro figlie, costruendo attorno a sé una routine ordinata e protetta che lo tiene lontano dal resto del mondo. Sono proprio le ragazze, però, a spingerlo a rimettersi in gioco e ad aprirsi a nuove possibilità. Quando Tommaso incontra Lara, dirigente di banca dal carattere deciso, la sua vita prende una direzione inattesa. Tra equivoci, incontri imprevisti e famiglie ingombranti, il film segue il tentativo dei due protagonisti di trovare un equilibrio tra responsabilità, sentimenti e seconde occasioni, raccontando con tono leggero le difficoltà e le sorprese che accompagnano il ritorno alla vita sentimentale.

3) Reminders of Him - La parte migliore di te: 59.652 euro (8.811 spettatori)

Regia : Vanessa Caswill

: Vanessa Caswill Cast : Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lauren Graham, Bradley Whitford

: Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lauren Graham, Bradley Whitford Distribuzione : Universal

: Universal Data di uscita: 12/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 18 marzo Incassi totali parziali in Italia n.d. 59.652 euro 658.853 euro

Reminders of Him - La parte migliore di te è un dramma sentimentale tratto dall’omonimo romanzo bestseller pubblicato nel 2022 dalla scrittrice statunitense Colleen Hoover. Diretto da Vanessa Caswill, il film racconta la storia di Kenna Rowan, una giovane donna che torna nella città da cui era partita dopo aver scontato una pena detentiva. Il suo obiettivo è ricostruire un legame con la figlia Diem, che non ha mai potuto conoscere e che è cresciuta con i nonni paterni. Il ritorno di Kenna riapre ferite ancora profonde e incontra la diffidenza delle persone che fanno parte della vita della bambina. Tra tentativi di riconquistare fiducia e confronti con un passato difficile da superare, la protagonista intraprende un percorso complesso per dimostrare di meritare una seconda possibilità. Il film esplora temi come colpa, relazioni familiari e possibilità di redenzione.

4) Jumpers – Un salto tra gli animali: 57.685 euro (8.851 spettatori)

Regia : Daniel Chong

: Daniel Chong Cast : Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm

: Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm Distribuzione : Walt Disney S.M.P. Italia

: Walt Disney S.M.P. Italia Data di uscita: 05/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 18 marzo Incassi totali parziali in Italia 150 milioni di dollari 57.685 euro 3.585.030 euro

Jumpers – Un salto tra gli animali è il nuovo film d’animazione Disney e Pixar che immagina un futuro in cui la comunicazione tra esseri umani e animali diventa finalmente possibile. Grazie a una tecnologia sperimentale, alcuni scienziati riescono infatti a trasferire la coscienza umana all’interno di animali robotici estremamente realistici, aprendo una porta inedita verso il mondo naturale. Al centro della storia c’è Mabel, grande amante degli animali, che decide di utilizzare questo sistema per esplorare da vicino la vita e i segreti del regno faunistico. Quella che nasce come una semplice curiosità scientifica si trasforma presto in un viaggio sorprendente tra creature, ambienti e comportamenti osservati da una prospettiva completamente nuova. Diretto da Daniel Chong e prodotto da Nicole Paradis Grindle, il film combina avventura, commedia e immaginazione tecnologica in un racconto pensato per il pubblico di tutte le età.

5) Il Bene Comune: 52.670 euro (9.159 spettatori)

Regia : Rocco Papaleo

: Rocco Papaleo Cast : Rocco Papaleo, Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Livia Ferri, Rosanna Sparapano, Vanessa Scalera

: Rocco Papaleo, Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Livia Ferri, Rosanna Sparapano, Vanessa Scalera Distribuzione : Piper Film

: Piper Film Data di uscita: 12/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 18 marzo Incassi totali parziali in Italia n.d. 52.670 euro 775.866 euro

Il Bene Comune è il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Rocco Papaleo, ambientato tra i paesaggi del Parco Nazionale del Pollino. Al centro della storia c’è Biagio, una guida di montagna esperta ma affaticata, incaricata di accompagnare quattro detenute prossime alla fine della pena lungo un’escursione tra sentieri impervi. Al gruppo si unisce anche Raffaella, un’attrice in crisi personale e professionale. La meta simbolica del viaggio è il Pino Loricato, albero secolare che domina il massiccio del Pollino e rappresenta un’immagine di resistenza. Durante la camminata, tra salite, pause e silenzi, emergono caratteri e fragilità diverse: la montagna diventa così uno spazio essenziale in cui i protagonisti sono costretti a confrontarsi con ciò che portano dentro. Un racconto corale che intreccia natura, relazioni e percorsi personali lungo un cammino condiviso.

6) Barry Lyndon 4K: 50.221 euro (6.984 spettatori)

Regia : Stanley Kubrick

: Stanley Kubrick Cast : Michael Hordern, Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee, Hardy Krüger

: Michael Hordern, Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee, Hardy Krüger Distribuzione : Lucky Red Distribuzione

: Lucky Red Distribuzione Data di uscita: 16/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 18 marzo Incassi totali parziali in Italia 12 milioni di dollari 50.221 euro 132.129 euro

Barry Lyndon 4K riporta in sala uno dei capolavori più celebrati della storia del cinema, restaurato per offrire un’esperienza visiva rinnovata e fedele alla visione originale. Diretto da Stanley Kubrick e ambientato nel Settecento europeo, il film segue il percorso di un uomo ambizioso tra scalate sociali, opportunità e rovesci di fortuna. Celebre per l’uso rivoluzionario della luce naturale e delle candele, ottenuto grazie a speciali lenti Zeiss sviluppate per la NASA, il film costruisce immagini di straordinaria precisione pittorica. Inizialmente accolto con freddezza, nel tempo ha conquistato un riconoscimento critico sempre più ampio, fino a essere considerato una delle opere fondamentali del cinema mondiale. Questa riedizione consente di riscoprirne tutta la potenza estetica e narrativa sul grande schermo.

7) Hamnet – Nel nome del figlio: 36.988 euro (5.925 spettatori)

Regia : Chloé Zhao

: Chloé Zhao Sceneggiatura : Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

: Chloé Zhao, Maggie O’Farrell Distribuzione : Universal

: Universal Data di uscita: 05/02/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 18 marzo Incassi totali parziali in Italia n.d. 36.988 euro 3.611.507 euro

Hamnet – Nel nome del figlio è un film diretto e co-sceneggiato da Chloé Zhao, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Maggie O’Farrell, che firma la sceneggiatura insieme alla regista. Ambientato nell’Inghilterra elisabettiana, il film rilegge in chiave intima e familiare la figura di William Shakespeare, concentrandosi sul rapporto con la moglie Agnes e sui legami che tengono unita la loro famiglia. Tra Stratford-upon-Avon e Londra, la narrazione intreccia quotidianità domestica, ambizioni artistiche e dimensione spirituale, seguendo due percorsi paralleli: quello pubblico di un autore in ascesa e quello privato di una donna profondamente radicata nella natura e nell’intuizione. Girato in Galles, il film adotta un tono misurato e contemplativo, privilegiando atmosfere, gesti e sguardi. Ne nasce un racconto emotivo e delicato sul dolore, sulla memoria e sul potere trasformativo dell’arte, capace di dare forma a ciò che le parole faticano a esprimere.

8) Cime tempestose (Wuthering Heights): 22.634 euro (3.220 spettatori)

Regia : Emerald Fennell

: Emerald Fennell Cast : Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Alison Oliver, Shazad Latif

: Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Alison Oliver, Shazad Latif Distribuzione : Warner Bros. Italia

: Warner Bros. Italia Data di uscita: 12/02/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 18 marzo Incassi totali parziali in Italia 80 milioni di dollari 22.634 euro 11.081.533 euro

Cime tempestose (Wuthering Heights) è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Emily Brontë, scritto, diretto e co-prodotto da Emerald Fennell. Prodotto e distribuito da Warner Bros., il film si presenta come una rilettura audace e non convenzionale del classico, sostenuta da un investimento stimato intorno agli 80 milioni di dollari. Protagonisti Margot Robbie, anche produttrice con LuckyChap, e Jacob Elordi, affiancati da Hong Chau, Alison Oliver e Shazad Latif. Le riprese si sono svolte nello Yorkshire tra gennaio e aprile 2025, mentre il primo trailer è stato diffuso il 3 settembre 2025. Titolo di punta della stagione cinematografica 2026, punta a un forte debutto internazionale per recuperare rapidamente l’importante investimento produttivo.

9) The Basketball Dream - Marco Belinelli: 20.900 euro (2.349 spettatori)

Regia : Giorgio Testi

: Giorgio Testi Cast : Marco Belinelli, Andrea Bargnani, Emanuel Ginobili, Tony Parker, Baron Davis

: Marco Belinelli, Andrea Bargnani, Emanuel Ginobili, Tony Parker, Baron Davis Distribuzione : Indipendenti Regionali

: Indipendenti Regionali Data di uscita: 16/03/2026

Budget di produzione (stima) Incassi 18 marzo Incassi totali parziali in Italia n.d. 20.900 euro 73.170 euro

The Basketball Dream - Marco Belinelli è un documentario che racconta il percorso umano e sportivo del primo italiano capace di conquistare un titolo NBA. Dalla provincia emiliana fino ai palcoscenici internazionali, il film segue la crescita di Marco Belinelli, tra ambizione, sacrifici e passaggi decisivi che ne hanno definito la carriera. Attraverso materiali d’archivio e testimonianze dirette, emerge un ritratto intimo che intreccia successi professionali e dimensione personale, mettendo al centro il legame con le proprie radici. Il racconto si sviluppa tra l’esperienza americana e il ritorno in Italia, offrendo uno sguardo sul significato di appartenenza e continuità. Un’opera che valorizza il lato collettivo dello sport e propone una riflessione accessibile anche oltre il contesto cestistico.

10) Una battaglia dopo l’altra: 20.671 euro (3.112 spettatori)

Regia : Paul Thomas Anderson

: Paul Thomas Anderson Cast : Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Chase Infiniti

: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Chase Infiniti Distribuzione : Warner Bros. Italia

: Warner Bros. Italia Data di uscita: 25/09/2025

Budget di produzione (stima) Incassi 18 marzo Incassi totali parziali in Italia 130-175 milioni di dollari 20.671 euro 5.232.941 euro

Una battaglia dopo l’altra è un dramma d’azione politica che unisce tensione narrativa e sguardo contemporaneo, firmato da Paul Thomas Anderson. Ambientato tra California e Texas, il film segue un ex rivoluzionario alle prese con una missione personale che si intreccia con dinamiche di potere e conflitti sistemici. Tra dark comedy e thriller politico, il racconto affronta temi come corruzione, razzismo e derive ideologiche, mantenendo un equilibrio tra spettacolo e riflessione. Il cast corale, guidato da Leonardo DiCaprio, contribuisce a costruire un universo complesso e stratificato. Premiato con sei Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Regia, il film si impone come uno dei titoli più rilevanti della stagione, capace di coniugare ambizione produttiva e forte identità autoriale. Si tratta del ritorno al cinema proprio dopo il trionfo agli Oscar 2026.