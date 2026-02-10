Inaugurato il primo hotel del mondo dedicato completamente a Harry Potter. Ecco dov’è e quanto costa

L’ultimo romanzo di Harry Potter, “I doni della morte” è stato pubblicato nel 2007. L’ultimo film 4 anni dopo, il 15 luglio 2011.

Sono passati dunque 15 anni dalla fine della saga, ma l’amore per il mago più iconico della letteratura contemporanea non accenna a diminuire. E per tutti gli appassionati di magia c’è una ottima notizia: nel 2026 in Germania, verrà inaugurato il primo hotel del mondo interamente a tema Harry Potter.

Scopriamo dove si trova, perché è molto più di un semplice albergo e quanto costa soggiornarvi.

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Arriva il primo hotel a tema Harry Potter

La destinazione da inserire sul navigatore per chi ama Harry Potter è Günzburg, piccola cittadina della Baviera. Nel corso dei prossimi mesi verrà inaugurato proprio qui, all’interno del LEGOLAND Deutschland Resort, il primo hotel esperienziale dedicato al mago creato dalla penna di J.K. Rowling.

Se pensiamo che si tratti di un semplice albergo decorato e con stanze che ricordano quelle della scuola di Hogwarts ci sbagliamo di grosso. Il nuovo hotel, al contrario, offrirà un’esperienza immersiva ai visitatori che “entreranno” direttamente negli scenari e nei luoghi iconici della storia.

I grandi nomi dietro l’hotel di Harry Potter

Le aziende che hanno dato vita al progetto sono due colossi assoluti nel mondo delle attrazioni: Warner Bros. Discovery Global Experiences e Merlin Entertainments.

La partnership tra le due è nata con l’obiettivo di mettere insieme l’universo narrativo creato da J.K Rowling con lo stile dei mattoncini LEGO. Il frutto di questa idea, oltre a un nuovo concept originale, sarà l’albergo di prossima apertura a cui dovrebbe aggiungersi nei mesi successivi una nuova area tematica del parco interamente dedicata ai maghi.

Come saranno le camere dell’hotel

Ogni camera della struttura è progettata per ripercorrere le scene più belle della storia e avrà al suo interno riferimenti ai simboli delle quattro case di magia e agli oggetti più iconici visti nei film.

Anche gli spazi comuni saranno ispirati a Harry Potter, per far sì che il soggiorno si trasformi in un’esperienza a tutto tondo e non soltanto in una visita a un parco tematico.

Come arrivare al parco partendo dall’Italia e quanto costa la visita

Günzburg è posizionata in posizione intermedia tra Stoccarda e Monaco di Baviera e, per fortuna degli appassionati italiani di Harry Potter, è facilmente raggiungibile dal Nord Italia.

Prendendo un treno da Milano, ad esempio, impiegheremo appena 6-7 ore ad arrivare a destinazione, mentre da Verona ne servirà una in meno.

Utilizzando l’auto, invece, le ore di viaggio saranno 5 se partiamo da Milano e attraversiamo la Svizzera passando dal Brennero.

L’unica nota negativa è che ci sarà ancora da aspettare per dormire nella “nuova Hogwarts”. La data di apertura non è stata ancora comunicata, così come i prezzi dell’hotel. L’unica indiscrezione filtrata è il costo di ingresso dell’area tematica che dovrebbe essere compreso tra i 45 e i 65 euro.