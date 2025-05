Imprese italiane, un avvio d’anno segnato da un trend negativo

Il primo trimestre del 2025 conferma una dinamica complessa per l’imprenditoria italiana. I dati relativi a nuove aperture e chiusure d’impresa delineano un contesto ancora fragile, nel quale i segnali di tenuta si intrecciano con alcune evidenze che destano preoccupazione.La fotografia che emerge restituisce l’immagine di un sistema produttivo che, pur provando a rigenerarsi, continua a scontare le difficoltà strutturali e l’incertezza del quadro economico.

Secondo i dati dell’Osservatorio Creditsafe, tra gennaio e marzo 2025 sono nate 81.290 nuove imprese, in calo dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le cessazioni, pari a 112.150, mostrano una flessione del 13%, ma restano comunque superiori alle aperture, determinando un saldo negativo di 30.860 imprese. Per il terzo anno consecutivo, il tessuto imprenditoriale italiano registra nel primo trimestre una contrazione netta.

Tuttavia, il miglioramento del quadro macroeconomico non sembra ancora tradursi in una ripresa significativa della fiducia imprenditoriale. Ad aprile 2025, l’ISTAT segnala una nuova contrazione dell’indice di fiducia delle imprese, che scende a 95,2 , in calo anche rispetto a marzo, mentre la fiducia dei consumatori arretra a 91,5 .

In parallelo, le stime dell’ ISTAT indicano per il primo trimestre una crescita congiunturale del PIL pari allo 0,3% , mentre su base annua l’incremento si attesta allo 0,6% . Si tratta di segnali positivi, seppur moderati, che suggeriscono una ripresa graduale dell’attività economica nazionale, sostenuta principalmente dal settore dei servizi e, in misura minore, dal recupero dell’industria.

Analizzando nel dettaglio le piccole imprese, è evidente una forte vulnerabilità rispetto a tutti gli altri segmenti dimensionali: per ogni nuova apertura si registrano quasi quattro chiusure, con un rapporto pari a 3,9. È un dato significativo, che enfatizza le difficoltà di tenuta in un segmento che rappresenta una parte consistente dell’economia diffusa.

I settori più esposti: commercio e costruzioni in affanno

Analizzando i dati sui settori, il commercio e le costruzioni rimangono i comparti più attivi in termini assoluti (19% delle aperture ciascuno), ma sono anche tra i più colpiti dalle chiusure (rispettivamente 23% e 16%). È un segnale chiaro: in questi ambiti l’instabilità è alta, e il ricambio tra entrate e uscite è molto rapido. I settori più tradizionali appaiono particolarmente in sofferenza: la manifattura, il commercio e il trasporto presentano un rapporto tra cessazioni e nuove aperture pari a 1,8, indicando un equilibrio molto precario caratterizzato da una nuova realtà imprenditoriale ogni quasi due chiusure.

Un dato interessante riguarda le attività professionali, che mostrano un tasso di natalità superiore alla media (3%) e un saldo positivo tra nuove aperture e chiusure aziendali (+1.561 unità e in aumento del +7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), un caso isolato tra i comparti principali. Questo trend è sostenuto dalla crescente domanda di servizi specializzati e consulenze, in un contesto economico che richiede competenze sempre più specifiche.

Segue il settore finanziario, che sorprende con un aumento delle aperture del 18% rispetto al 2024, contro una media generale in calo dell’11%, e un saldo positivo che favorisce la crescita del segmento con +751 aziende attive, dato nettamente in miglioramento rispetto al 2024 in cui il bilancio invece era negativo. Questo fenomeno riflette l’espansione dei servizi finanziari digitali e l’interesse crescente per soluzioni innovative in ambito fintech. La digitalizzazione e l’adozione di nuove tecnologie stanno trasformando il panorama finanziario, creando opportunità per nuove imprese e start-up. È un segnale di come l’economia dei servizi qualificati e ad alto valore aggiunto stia trovando spazi di crescita anche in una fase di generale rallentamento.