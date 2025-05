Imposta bollo cambiali 2025: calcolo, importi e istruzioni

A quanto ammonta e come si calcola l’imposta di bollo sulla cambiale 2025? La cambiale è un titolo di credito formale e astratto, ha validità di titolo esecutivo solo quando viene pagata l’imposta di bollo, ma come si calcola, quali sono gli importi dovuti per assolvere l’imposta di bollo sulle cambiali? Ecco le istruzioni.

Negli ultimi anni si è registrato un aumentato ricorso alla cambiale come strumento di pagamento/garanzia. Il motivo è nella particolare “forza” di questo strumento. Se accompagnata da imposta di bollo, è un titolo esecutivo, cioè non occorre rivolgersi a un giudice per chiedere il riconoscimento del credito, ma si procede direttamente con azione esecutiva. Tale specificità è legata al versamento dell’imposta di bollo.

Ecco le istruzioni per il corretto calcolo e il versamento.

Cos’è la cambiale e perché è importante l’imposta di bollo?

La cambiale è un titolo di credito esecutivo in quanto attribuisce al legittimo possessore il diritto incondizionato a farsi pagare una somma determinata entro una data scadenza.

In pratica, la cambiale rappresenta la promessa incondizionata di pagamento, da parte del soggetto emittente. Il soggetto che riceve la cambiale ha il diritto di vedersi pagare la somma prevista, entro la data di scadenza inserita nella cambiale e in caso di mancato pagamento possono iniziare azioni esecutive sui beni del debitore, ad esempio un pignoramento anche presso terzi senza una preventiva azione di accertamento del credito.

Il vantaggio è del tutto evidente perché si evitano anni di procedure giudiziarie per l’accertamento del credito, viene meno l’onere probatorio che ricadrebbe su chi afferma di aver diritto a determinate somme, la procedura per riscuotere in credito, anche coattivamente, è più veloce.

Si tratta di un titolo autonomo e astratto, cioè non tiene conto del rapporto sottostante: può essere emessa una cambiale per dare soldi in prestito, come strumento di pagamento di un bene (il pagamento in questo modo risulta differito) o per la prestazione di un servizio, ma di fatto il rapporto sottostante non importa ai fini della validità della cambiale.

Ne consegue che la cambiale è anche un titolo “completo”, le clausole che individuano e regolano il diritto cartolare di credito devono essere contenute nello stesso documento cambiario.

La cambiale, possiamo dire, rappresenta una sorta di garanzia per il soggetto creditore, in quanto, se vengono rispettati requisiti, come l’applicazione della marca da bollo, essa diventa un titolo esecutivo, ovvero uno strumento che consente, in caso di mancato pagamento, di intraprendere azioni esecutive (pignoramento dei beni del debitore) al fine di ottenere le somme iscritte sulla cambiale. In poche parole non occorre una preventiva azione di accertamento volta ad “accertare” l’esistenza del credito o il suo ammontare.

In questo articolo ci soffermiamo sul calcolo della marca da bollo per le cambiali.