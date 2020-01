Ilva: novità in arrivo in questo inizio 2020?

Ilva, ci sono novità in questo inizio 2020 per il salvataggio dell’acciaieria italiana. Gennaio si preannuncia un mese decisivo per tracciare la potenziale rotta di un rilancio della produzione siderurgica di Taranto.

Due sono i nodi più importanti che potrebbero sciogliersi già nelle prossime ore: il primo riguarda la definizione dell’assetto della newcom mista pubblico-privata, per la quale il Governo starebbe per incontrare i banchieri disponibili a trasformare crediti in nuovo capitale.

Il secondo si riferisce al destino dell’Altoforno 2. Sul suo spegnimento si pronuncerà nella giornata odierna il Tribunale del riesame di Taranto.

Per Ilva, le novità del 2020 potrebbero davvero segnare una svolta cruciale.

Ilva, novità sulle trattative: prossimo incontro Governo-banche?

Nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi un vertice fondamentale il salvataggio dell’Ilva. Governo, ArcelorMittal e amministrazione straordinaria stanno lavorando già in questo inizio 2020 per definire in modo più concreto l’organizzazione della newcom.

Stando alle indiscrezioni de Il Messaggero, infatti, a breve l’esecutivo dovrebbe incontrarsi con i banchieri di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Cdp e il Tesoro. Gli istituti bancari, coinvolti come creditori in prededuzione - con priorità di rimborso - sono chiamati a mutare i loro crediti in capitale per l’avvio dell newcom.

Anche il Ministero dell’Economia avrà un ruolo nella new company mista pubblico-privata. Per questo le indiscrezioni indicano la prossima nomina di Enrico Laghi come consulente del Tesoro per gestire i negoziati con i creditori in prededuzione.

Entro il fine settimana, il Governo dovrebbe dare indicazioni più dettagliate su questo aspetto saliente delle trattative. Si prevede un mese fitto di incontri e decisioni importanti sul fronte Ilva. Il Tribunale di Milano, infatti, ha indicato come termine ultimo per la presentazione di un piano di rilancio il 31 gennaio.

Altoforno 2: si decide sul futuro dell’acciaieria

Oggi, martedì 7 gennaio, è attesa la decisione del Tribunale del riesame di Taranto sullo spegnimento dell’altoforno 2. La questione è molto delicata e si preannuncia cruciale per il destino dell’attività produttiva e, quindi, dei lavoratori ancora attivi nell’acciaieria.

Nello specifico, se i giudici dovessero bocciare la richiesta di proroga dei commissari per la messa in sicurezza dell’altoforno 2, l’impianto smetterebbe di funzionare in modo irreversibile, con gravi conseguenze su tutto l’assetto dell’attuale produzione.

ArcelorMittal ha già reso noto che in caso di avvio dello spegnimento scatterebbe immediatamente la cassa integrazione straordinaria per 3.500 operai. Inoltre, l’intero processo dei negoziati potrebbe essere compromesso.

Il piano di rilancio, infatti, prevede la rinuncia all’altoforno 2, sostituito da un sistema di produzione all’avanguardia e sostenibile a livello ambientale. Una trasformazione di tale portata, però, potrà avvenire nel lungo periodo. Nel frattempo, quindi, l’impianto esistente è considerato vitale per non bloccare lo stabilimento.

In questo scenario, l’Ilva attende con molta apprensione le novità delle prossime ore.