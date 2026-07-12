Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Il (vero) nuovo pericolo delle prossime settimane per i BTP

Tommaso Scarpellini

12 Luglio 2026 - 15:38

BTP e obbligazioni europee sotto pressione: inflazione alta, tassi in salita e geopolitica instabile potrebbero cambiare tutto su rendimenti e capitale.

Il (vero) nuovo pericolo delle prossime settimane per i BTP
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Con la BCE che sembrerebbe aver azzerato mesi di progressi nella lotta all’inflazione a causa della ripresa delle ostilità nel Golfo Persico, e con la Fed americana che potrebbe essere costretta a mantenere i tassi in territorio restrittivo ben oltre le attese, vale la pena chiedersi: se l’inflazione restasse strutturalmente elevata per i prossimi anni, cosa succederebbe al valore reale dei titoli di Stato europei nei portafogli di chi oggi li detiene? Una domanda a cui avremo risposta nelle prossime settimane probabilmente.

Sorge un problema: quando un’obbligazione rende meno dell’inflazione, il suo detentore non sta guadagnando: sta perdendo potere d’acquisto in modo silenzioso e progressivo, un fenomeno che storicamente ha eroso risparmi in misura ben maggiore di quanto molti investitori abbiano percepito nel momento in cui si verificava.

Il rendimento reale: il numero che molti non guardano

[...]

Sblocca questo contenuto Premium

Offerta estiva a tempo limitato
30% di sconto su
Money.it Premium
+ Libro in omaggio
Accedi a tutti i contenuti
Vantaggi esclusivi
Meno pubblicità
Disdici quando vuoi
Offerta estiva a tempo limitato
30% di sconto su
Money.it Premium
+ Libro in omaggio
​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Inflazione
# Btp
FT logo

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Selezionati per te

BTP Italia Sì, ecco il calcolo del possibile rendimento su 10.000 euro investiti

Mercato obbligazionario

BTP Italia Sì, ecco il calcolo del possibile rendimento su 10.000 euro investiti
Ecco un bond sovrano in euro a medio termine che rende più del 4,2% anno lordo a scadenza

Mercato obbligazionario

Ecco un bond sovrano in euro a medio termine che rende più del 4,2% anno lordo a scadenza

Correlato

Un callable bond in euro per guadagnare il 7,00% per 10 anni in base al BTP 10Y

Mercato obbligazionario

Un callable bond in euro per guadagnare il 7,00% per 10 anni in base al BTP 10Y