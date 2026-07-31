Il calendario delle aste del BTP di agosto potrebbe nascondere un’opportunità

Agosto porta con sé un calendario di aste MEF che, almeno in apparenza, sembrerebbe seguire la consueta routine trimestrale, eppure qualcosa nel contesto attuale potrebbe rendere queste date tutt’altro che ordinarie. Questo perché oggi il mercato dei BTP sembra mandare un segnale preciso: la domanda di titoli governativi italiani resta solida anche a questi livelli.

Per l’investitore retail che segue da anni il mercato obbligazionario italiano, potrebbe dare indicazioni vitali su cosa aspettarsi tra dodici o ventiquattro mesi. E agosto ci darà una risposta concreta.

Cosa è successo nelle ultime aste e perché conta

Per comprendere perché il calendario MEF di agosto potrebbe celare qualcosa di più rispetto a una sessione di rifinanziamento ordinario, vale la pena ripartire dai dati recenti e da come questi si inseriscono nella sequenza programmata di emissioni per il mese prossimo.

L’asta di luglio ha collocato complessivamente €8 miliardi in titoli di Stato, distribuiti su quattro strumenti differenti: BTP a 5, 10 e 15 anni, più il CCTeu a 10 anni. Il dato che merita attenzione non è tanto il volume assegnato quanto la variazione dei rendimenti rispetto all’asta di giugno: il BTP quinquennale ha registrato un incremento di 36 punti base, chiudendo al 3,39% lordo, mentre il decennale ha guadagnato 37 punti base, attestandosi al 4,00% lordo. In termini pratici, un punto base equivale a un centesimo di punto percentuale, quindi uno spostamento di questa entità in un solo mese rappresenta un movimento rilevante sulla curva dei tassi, non un aggiustamento fisiologico.

Lo spread e il premio al rischio: cosa dice il mercato

In parallelo, lo spread BTP-Bund si è portato a 83,6 punti base. Questo differenziale esprime il premio di rischio addizionale che il mercato richiede per detenere debito italiano rispetto a quello tedesco, considerato il benchmark di sicurezza nell’eurozona. Il livello assoluto non sembrerebbe allarmante, ma la direzione al rialzo, combinata con una componente inflattiva ancora vischiosa, disegna un contesto in cui i rendimenti offerti dalle prossime aste di agosto potrebbero risultare storicamente generosi rispetto alla traiettoria attesa dei tassi nei prossimi anni.

Vale la pena ricordare che il BTP quinquennale aveva superato in modo netto la soglia del 3,5% nel biennio 2022-2023, periodo segnato da una stretta monetaria straordinaria della BCE per contrastare un’inflazione fuori controllo. Da quel picco, i rendimenti avevano progressivamente rientrato verso livelli più contenuti, per poi risalire nelle ultime settimane principalmente per ragioni legate a tensioni geopolitiche e a una residua viscosità dell’inflazione, più che a un cambiamento strutturale del ciclo economico. Questa distinzione tra causa ciclica e causa strutturale sembrerebbe essere il cuore dell’interpretazione che molti operatori istituzionali starebbero applicando al momento attuale.

La domanda istituzionale e i rapporti di copertura

A questa dinamica si affianca un elemento strutturale che merita attenzione: nelle aste recenti, la domanda ha costantemente ecceduto l’offerta. Il rapporto di copertura del BTP 1,45% a 15 anni ha raggiunto 1,84 volte, mentre il BTP decennale si è fermato a 1,71 volte.

In termini tecnici, il bid-to-cover ratio misura quante volte l’ammontare richiesto dagli investitori supera quello messo in asta dal Tesoro: valori superiori a 1,5 vengono generalmente interpretati come un segnale di domanda robusta. Questi numeri suggerirebbero che la liquidità in cerca di rendimento è abbondante e che il mercato non sembrerebbe spaventato dall’attuale livello dei tassi, anzi potrebbe considerarlo attrattivo in ottica di posizionamento.

Il MEF ha fissato due appuntamenti per i titoli a medio-lungo termine: il 13 e il 28 agosto. Entrambe le sessioni potrebbero vedere l’emissione di obbligazioni con scadenze a 5 e 10 anni, con la possibilità di estendere l’offerta fino a 15 o 30 anni in funzione della domanda raccolta. Chi partecipasse a queste aste, o acquistasse sul mercato secondario nelle settimane immediatamente precedenti, potrebbe trovarsi nella posizione di sottoscrivere titoli in una fase in cui la curva dei rendimenti italiani tocca livelli che, secondo la lettura prevalente degli operatori, sembrerebbero più un’anomalia da tensioni temporanee che una nuova normalità strutturale.

La logica sottostante si fonda su un ragionamento di mean reversion applicato alla politica monetaria: se il ciclo di allentamento della BCE dovesse procedere nei tempi e con l’intensità che buona parte degli analisti ipotizza, i tassi a breve e a medio termine potrebbero comprimere verso il basso i rendimenti sul tratto 5-10 anni della curva, rivalutando i titoli già in portafoglio.

Chi avesse sottoscritto a rendimenti del 3,39% o del 4,00% si troverebbe con un prezzo di mercato superiore al prezzo di acquisto, oltre alla cedola contrattualmente garantita. Si tratterebbe di un effetto duration positivo in uno scenario di normalizzazione, un concetto tecnico che indica la sensibilità del prezzo di un’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse.

I rischi

Ogni opportunità di mercato porta con sé un’altra faccia della medaglia che vale la pena considerare con la stessa attenzione riservata ai potenziali rendimenti. I tassi elevati che rendono le aste di agosto apparentemente interessanti sono la diretta conseguenza di un contesto ancora incerto: tensioni geopolitiche non risolte, un’inflazione che non ha del tutto abbassato la guardia e uno spread che, pur contenuto, ha ripreso a muoversi al rialzo.