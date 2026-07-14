Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Come ottenere 15 GB di spazio di archiviazione gratuito sul tuo account Google

Pasquale Conte

14 Luglio 2026 - 00:24

Non hai più memoria disponibile sul tuo account Google? Ecco che cosa puoi fare per recuperare fino a 15 GB senza dover spendere nemmeno un euro.

Come ottenere 15 GB di spazio di archiviazione gratuito sul tuo account Google
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Ogni account Google include gratuitamente 15 GB di spazio d’archiviazione. Il grosso problema è che lo storage va condiviso tra tutti i servizi principali dell’ecosistema. Parliamo dunque di Google Drive che potrebbe contenere centinaia di file tra PDF, immagini, video e documenti, Gmail con tutte le email ricevute e inviate (allegati compresi), Google Foto con i contenuti multimediali registrati in modalità backup e molto altro.

Quando lo spazio si esaurisce e tutti i 15 GB di archiviazione gratuita sono occupati, Google applica restrizioni immediate al funzionamento del profilo. Tra queste il blocco di Gmail con l’impossibilità di ricevere o inviare messaggi, lo stop ai caricamenti di file su Google Drive e Google Foto e addirittura l’eliminazione del profilo. Ti trovi in questa situazione? Forse non lo sai, ma esiste un trucco segreto per recuperare memoria gratis.

leggi anche

Gli avvisi di terremoto di Google non funzionano su iPhone. Quali alternative esistono?
Gli avvisi di terremoto di Google non funzionano su iPhone. Quali alternative esistono?

Come ottenere 15 GB di memoria Google gratis

Questo trucco non consiste in codici sconto segreti o in promozioni nascoste. Per poter ottenere fino a 15 GB di spazio d’archiviazione, ti basta applicare alcune piccole accortezze al profilo. Molti infatti perdono memoria senza nemmeno rendersene conto, poiché lo storage è condiviso con tutti i servizi dell’ecosistema.

Cosa puoi fare? Individuare cosa sta occupando più spazio e cancellarlo se non ti serve più. Per prima cosa apri Google Drive, vai alla sezione relativa all’utilizzo dello spazio e ordina i file per dimensione. Esamina dunque quelli più pesanti ed eliminali se non ti servono. Spostati poi nella sezione del Cestino e assicurati di svuotarlo.

Ora puoi passare a Gmail, tra i principali colpevoli della memoria piena in cloud soprattutto per via degli allegati. Apri la tua casella di posta elettronica, clicca sulla barra di ricerca e digita “has:attachment larger:10M”. Dopo aver premuto su Invio, ti verranno mostrate le email più grandi di 10 Megabyte. Seleziona tutti i messaggi non necessari e clicca sull’icona del cestino. Per affinare la ricerca, puoi modificare il numero 10M nella quantità che preferisci.

Altri trucchi per liberare spazio

Oltre a Google Drive e Gmail, ci sono altri servizi facenti parte dell’ecosistema di Big G che spesso portano alla saturazione dello spazio disponibile. Parliamo per esempio di Google Foto, in cui tramite backup vengono salvati migliaia di contenuti tra foto e video. La strategia in questo caso non è sempre di eliminare tutto, quanto piuttosto di ottimizzare l’archiviazione.

Per farlo, attiva la modalità Risparmia spazio di archiviazione, così da ridurre le dimensioni dei file salvati. Cosa cambia? Che i nuovi contenuti spostati non vengono conservati al massimo della qualità. In alternativa, puoi scaricare i ricordi più importanti e spostarli su un’unità esterna o su un altro servizio cloud.

Un’ultima cosa che puoi fare è procedere con pulizie ordinarie regolarmente. Liberare spazio una sola volta è utile, ma la vera differenza si nota quando diventa un’abitudine. Salva dei promemoria sulla tua agenda e agisci almeno una volta al mese. Noterai che in breve tempo i tuoi 15 GB di storage gratuito ti sembreranno molti di più rispetto al passato.

leggi anche

Gemini sbarca sul Google Play Store. Come cambiano le app per Android
Gemini sbarca sul Google Play Store. Come cambiano le app per Android

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Tecnologia
# Google
# Trucchi PC
FT logo

La grande operazione di insabbiamento sui data center per l’AI, spiegata sul Financial Times

Le regole sulla trasparenza sembrano non valere per i data center e le big (…)

9 luglio 2026

Bending Spoons non basta. Perché la tecnologia europea non riesce a scalare?

Perché gli americani e i cinesi ci stanno superando in ogni campo (…)

2 luglio 2026

250 anni e una crisi d’identità. Gli Stati Uniti al bivio della storia

Alla vigilia del suo 250° compleanno, l’America e l’ordine (…)

26 giugno 2026

Berkshire Hathaway ha ancora senso di esistere? Può osare oppure diventare un fondo indicizzato

14 anni di pareggio con l’S&P 500 e l’uscita di Buffett (…)

19 giugno 2026

Avremo bisogno di un nuovo codice fiscale per la ricchezza creata dall’AI

La questione non è se arriverà la sottoccupazione di massa, ma se avremo un (…)

11 giugno 2026

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Selezionati per te

Netflix non sarà più disponibile su questi televisori a partire dal 6 maggio

Tecnologia

Netflix non sarà più disponibile su questi televisori a partire dal 6 maggio
TIM annuncia nuovi aumenti dal 7 giugno 2026. Ecco tutte le offerte coinvolte

Tecnologia

TIM annuncia nuovi aumenti dal 7 giugno 2026. Ecco tutte le offerte coinvolte

Correlato

Come utilizzare Google Maps per esplorare parchi, prati e aree verdi

Tecnologia

Come utilizzare Google Maps per esplorare parchi, prati e aree verdi