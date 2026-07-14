Come ottenere 15 GB di spazio di archiviazione gratuito sul tuo account Google

Ogni account Google include gratuitamente 15 GB di spazio d’archiviazione. Il grosso problema è che lo storage va condiviso tra tutti i servizi principali dell’ecosistema. Parliamo dunque di Google Drive che potrebbe contenere centinaia di file tra PDF, immagini, video e documenti, Gmail con tutte le email ricevute e inviate (allegati compresi), Google Foto con i contenuti multimediali registrati in modalità backup e molto altro.

Quando lo spazio si esaurisce e tutti i 15 GB di archiviazione gratuita sono occupati, Google applica restrizioni immediate al funzionamento del profilo. Tra queste il blocco di Gmail con l’impossibilità di ricevere o inviare messaggi, lo stop ai caricamenti di file su Google Drive e Google Foto e addirittura l’eliminazione del profilo. Ti trovi in questa situazione? Forse non lo sai, ma esiste un trucco segreto per recuperare memoria gratis.

Come ottenere 15 GB di memoria Google gratis

Questo trucco non consiste in codici sconto segreti o in promozioni nascoste. Per poter ottenere fino a 15 GB di spazio d’archiviazione, ti basta applicare alcune piccole accortezze al profilo. Molti infatti perdono memoria senza nemmeno rendersene conto, poiché lo storage è condiviso con tutti i servizi dell’ecosistema.

Cosa puoi fare? Individuare cosa sta occupando più spazio e cancellarlo se non ti serve più. Per prima cosa apri Google Drive, vai alla sezione relativa all’utilizzo dello spazio e ordina i file per dimensione. Esamina dunque quelli più pesanti ed eliminali se non ti servono. Spostati poi nella sezione del Cestino e assicurati di svuotarlo.

Ora puoi passare a Gmail, tra i principali colpevoli della memoria piena in cloud soprattutto per via degli allegati. Apri la tua casella di posta elettronica, clicca sulla barra di ricerca e digita “has:attachment larger:10M”. Dopo aver premuto su Invio, ti verranno mostrate le email più grandi di 10 Megabyte. Seleziona tutti i messaggi non necessari e clicca sull’icona del cestino. Per affinare la ricerca, puoi modificare il numero 10M nella quantità che preferisci.

Altri trucchi per liberare spazio

Oltre a Google Drive e Gmail, ci sono altri servizi facenti parte dell’ecosistema di Big G che spesso portano alla saturazione dello spazio disponibile. Parliamo per esempio di Google Foto, in cui tramite backup vengono salvati migliaia di contenuti tra foto e video. La strategia in questo caso non è sempre di eliminare tutto, quanto piuttosto di ottimizzare l’archiviazione.

Per farlo, attiva la modalità Risparmia spazio di archiviazione, così da ridurre le dimensioni dei file salvati. Cosa cambia? Che i nuovi contenuti spostati non vengono conservati al massimo della qualità. In alternativa, puoi scaricare i ricordi più importanti e spostarli su un’unità esterna o su un altro servizio cloud.

Un’ultima cosa che puoi fare è procedere con pulizie ordinarie regolarmente. Liberare spazio una sola volta è utile, ma la vera differenza si nota quando diventa un’abitudine. Salva dei promemoria sulla tua agenda e agisci almeno una volta al mese. Noterai che in breve tempo i tuoi 15 GB di storage gratuito ti sembreranno molti di più rispetto al passato.