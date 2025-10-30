Il segnale che i mercati ignorano: cosa significa davvero quando Berkshire resta indietro di 34 punti

Trentaquattro punti. Non sono spiccioli. Parliamo dell’investitore più celebre al mondo, della holding più studiata dagli analisti, del simbolo dell’investimento paziente e di lungo periodo.

La domanda sorge spontanea: è Buffett che non capisce più i mercati, o è il mercato che sta correndo troppo in avanti?

Il ciclo attuale sembra costruito su una certezza granitica: la crescita tecnologica è inarrestabile e i titoli tecnologici che la rappresentano devono continuare a salire. Intelligenza artificiale, semiconduttori, cloud, cybersecurity, data center. Ogni storia punta sempre più avanti, sempre oltre l’orizzonte. [...]