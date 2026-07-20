Il segnale pre-crisi che i mercati finanziari non stanno leggendo (e che non si vede sui grafici)

C’è un segnale che arriva dalle università americane e che, silenziosamente, potrebbe raccontare qualcosa di molto più grande di una semplice statistica sul costo dell’istruzione: le rette universitarie stanno smettendo di crescere. Questa dinamica, unita a dati sull’inflazione di giugno 2026 che pochi avrebbero osato prevedere, potrebbe segnalare qualcosa di strutturalmente preoccupante per la tenuta sociale del Paese.

La forbice che nessuno vuole guardare

Per decenni, le rette universitarie negli Stati Uniti hanno corso a una velocità quasi doppia rispetto all’inflazione generale, trasformandosi in un onere strutturale per milioni di famiglie. Gli economisti avevano un nome preciso per questo fenomeno: «Baumol’s cost disease», ovvero la tendenza dei servizi ad alta intensità di lavoro qualificato a diventare progressivamente più costosi, poiché la produttività in quei settori non può essere compressa come avviene nell’industria manifatturiera.

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Ciò che i dati di metà 2026 sembrerebbero suggerire è che questa anelasticità si sarebbe incrinata in modo significativo. Il rallentamento visibile nella variazione annua delle rette universitarie non sembrerebbe il frutto di una scelta strategica degli atenei, ma il riflesso di una domanda che cederebbe sotto il peso di anni di erosione del potere d’acquisto. Le famiglie, già compresse dall’inflazione del quadriennio precedente e dal costo crescente del debito su mutui e carte di credito, avrebbero semplicemente esaurito la capacità di assorbire aumenti che continuano a superare la crescita dei redditi reali.

Il lato opposto della forbice: assistenza agli anziani e restrizione migratoria

Sul versante opposto della stessa forbice, i costi per l’assistenza domiciliare a anziani e disabili starebbero correndo a un ritmo superiore al 10% annuo. L’assistenza alla persona richiede presenza fisica e continuità relazionale, non può essere delocalizzata né automatizzata nel breve periodo, e si regge storicamente su un bacino di lavoratori immigrati disposti ad accettare retribuzioni contenute in cambio di stabilità occupativa. Una riduzione strutturale di quell’offerta si traduce inevitabilmente in pressione al rialzo sui prezzi, senza che la domanda possa ridursi in modo proporzionale, perché nessuna famiglia sceglie liberamente di non assistere un genitore anziano.

Il risultato è una morsa che stringe le famiglie della classe media da entrambe le estremità generazionali: nel momento in cui accompagnano i figli verso l’istruzione superiore e in quello in cui devono garantire cure ai genitori. Questa pressione simultanea su due fronti è esattamente la tipologia di tensione che, storicamente, precede momenti di instabilità sociale difficilmente gestibili con soli strumenti di politica monetaria.

Il contesto macro di giugno 2026: sorprese e nervosismo

Vale la pena collocare questo segnale nel contesto più ampio dei dati macroeconomici di giugno 2026. L’inflazione generale ha sorpreso al ribasso in modo quasi inatteso: la variazione mensile dell’indice dei prezzi al consumo è risultata negativa, un evento che storicamente si verifica quasi esclusivamente in presenza di un brusco calo del prezzo del petrolio, come effettivamente avvenuto con il Brent che ha perso quota in modo significativo. Ma la vera sorpresa è arrivata dalla Core CPI, ovvero l’inflazione depurata dalle componenti energetiche e alimentari, che ha registrato anch’essa un calo mensile, un evento accaduto pochissime volte negli ultimi quarant’anni, con l’unico precedente recente identificabile nel picco della pandemia nel 2020.

Un segnale anticipatore che i mercati tendono a ignorare

Il dato che emerge da questo insieme di segnali non sembrerebbe riguardare solo il settore educativo o quello assistenziale presi isolatamente. Potrebbe piuttosto indicare la superficie visibile di un cambiamento più profondo nella capacità della classe media americana di sostenere il proprio tenore di vita.

Per chi guarda ai mercati con un orizzonte di medio-lungo periodo, la stabilità dei prezzi aggregata può coesistere con tensioni distributive molto acute che i numeri medi non riescono a catturare. Gli obbligazioni e gli strumenti di protezione del capitale potrebbero, in questo quadro, meritare una riflessione più attenta di quanto i dati headline sembrino suggerire.

Ciò che potrebbe rendere questo segnale universitario particolarmente degno di attenzione non è la sua dimensione immediata, ma la sua natura di indicatore anticipatore. Le università, come i mercati immobiliari, non aggiustano i prezzi rapidamente: lo fanno lentamente, accumulando pressione per anni, e quando smettono di poterli alzare significa che la pressione sul lato della domanda potrebbe essere già molto avanzata.

I dati sull’inflazione di giugno 2026 sono stati accolti con sollievo dai mercati, e probabilmente parte di quel sollievo potrebbe essere giustificata. Ma la forbice tra i costi che la classe media non riesce più a sostenere e quelli che continua a dover pagare senza alternativa ricorda che la stabilità dei prezzi aggregata può coesistere con tensioni distributive molto acute, che i numeri medi non riescono a catturare.

La vera domanda, in questo momento, non sembrerebbe essere se l’inflazione stia scendendo abbastanza velocemente, ma se la struttura economica e sociale che regge quella media stia rimanendo abbastanza solida da non produrre, nei prossimi anni, una crisi di fiducia più profonda e più difficile da gestire con soli strumenti monetari.