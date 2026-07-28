Il rally più concentrato degli ultimi 15 anni è in Europa e sta creando una bolla silenziosa

Il mercato azionario europeo, a lungo considerato un baluardo di diversificazione rispetto alle dinamiche concentrate tipiche di altre piazze finanziarie, sta vivendo nel 2026 una trasformazione che ne ribalta radicalmente l’immagine consolidata.

Il rally dell’indice Stoxx Europe 600 si configura come il più concentrato degli ultimi anni, con una manciata di titoli capaci di spiegare la quasi totalità dei guadagni complessivi. Questo fenomeno, alimentato dall’entusiasmo per l’intelligenza artificiale che si è esteso dagli hyperscaler statunitensi alle catene di fornitura globali dei semiconduttori, evidenzia come l’Europa non sia più immune agli shock generati da un numero limitato di società.

L’indice pan-europeo ha registrato un avanzamento da inizio anno compreso tra l’8,8 e l’8,9 per cento, ma circa il 60 per cento di tali guadagni è riconducibile a soli dieci titoli, un livello di concentrazione che non si osservava da tempo e che pone interrogativi profondi sulla solidità e sulla sostenibilità del rialzo in corso.

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Su quali titoli si stanno spostando gli investitori?

Al centro di questa dinamica si colloca ASML Holding NV, il colosso olandese specializzato in macchine per la litografia necessarie alla produzione di chip avanzati. Questa società da sola ha contribuito per circa il 23-25 per cento all’intero avanzamento dell’indice, trasformandosi nel vero motore del mercato europeo. Gli investitori hanno riversato capitali massicci su ASML Holding NV spinti dalla convinzione che la domanda di attrezzature per semiconduttori destinati all’intelligenza artificiale continuerà a crescere in modo esponenziale.

La società ha già rialzato due volte le stime di fatturato per l’intero 2026, portandole a un intervallo compreso tra 43 e 45 miliardi di euro, rispetto a una precedente forchetta di 36-40 miliardi, a conferma della solidità della domanda proveniente dai grandi operatori tecnologici globali. Parallelamente, altri nomi del settore dei chip hanno amplificato l’effetto concentrativo: Infineon Technologies AG e STMicroelectronics NV emergono come protagonisti secondari ma essenziali, beneficiando dello stesso ciclo di investimenti in capacità produttiva legata all’intelligenza artificiale.

Nel secondo trimestre del 2026 i titoli europei dei semiconduttori hanno registrato performance straordinarie, con Infineon Technologies AG che ha superato il 100 per cento di rialzo e STMicroelectronics NV che ha toccato incrementi superiori al 115 per cento, mentre ASML Holding NV avanzava di circa il 45 per cento nello stesso periodo.

Un trend globale

Questa concentrazione non è un evento isolato, ma il risultato di un trasferimento di interesse dagli Stati Uniti verso l’Europa. Gli hyperscaler americani, impegnati in massicci piani di spesa per data center e infrastrutture di calcolo, hanno generato un effetto a cascata che ha valorizzato i fornitori europei di componenti e attrezzature critiche. Il mercato azionario del Vecchio Continente, storicamente caratterizzato da una maggiore dispersione settoriale e geografica rispetto all’indice S&P 500, ha così ereditato una vulnerabilità tipica delle fasi di boom tecnologico.

Fino a pochi anni fa l’Europa era percepita come un’alternativa più stabile e meno esposta a singole storie di successo, ma i dati del 2026 dimostrano che questa narrativa è stata completamente ribaltata. Non è un caso che, tra i dieci titoli responsabili del 60 per cento dei guadagni, figuri anche HSBC, che ha contribuito per circa l’8 per cento, segnalando che la concentrazione non riguarda esclusivamente il settore tecnologico ma si estende, seppur in misura minore, ad altri comparti come quello finanziario.

I rischi della concentrazione di mercato

L’analisi delle implicazioni di questa dinamica richiede di considerare tanto i benefici quanto i rischi strutturali. Da un lato, la performance di ASML Holding NV, Infineon Technologies AG e STMicroelectronics NV riflette fondamentali solidi: la domanda di chip per applicazioni di intelligenza artificiale rimane robusta, le guidance aziendali vengono riviste al rialzo e i multipli di valutazione di alcune di queste società sono saliti in modo significativo, con rivalutazioni trimestrali che in alcuni casi hanno superato il 40-60 per cento. Questo ha permesso all’intero Stoxx Europe 600 di avvicinarsi a nuovi massimi storici e di registrare guadagni trimestrali consistenti, con il secondo trimestre 2026 che ha visto un avanzamento superiore al 10 per cento in alcuni sotto-indici europei.

Dall’altro lato, una concentrazione così elevata rende l’indice estremamente sensibile a qualsiasi delusione proveniente da questi pochi nomi. Un eventuale rallentamento della spesa in capitale da parte degli hyperscaler, ritardi nelle consegne di macchine per litografia o pressioni competitive, come quelle potenzialmente provenienti da nuovi produttori cinesi di attrezzature, potrebbero generare un impatto sproporzionato sull’intero mercato europeo. Episodi recenti, in cui un calo di ASML Holding NV dell’ordine dell’8 per cento ha annullato i guadagni di altri settori, illustrano già questa fragilità.

Il livello di concentrazione raggiunto nel 2026 supera quello osservato in precedenti fasi di rally europei, dove la partecipazione era generalmente più ampia e distribuita tra settori tradizionali come energia, finanza e beni di consumo. Oggi, invece, settori difensivi e titoli di società industriali non legate ai semiconduttori restano indietro, creando una polarizzazione che riduce i benefici della diversificazione geografica per gli investitori internazionali.

Chi ha cercato nell’Europa un contrappeso alla concentrazione americana dei cosiddetti Magnificent Seven si trova ora di fronte a una dinamica analoga, seppur su scala regionale e con protagonisti diversi. Il rischio sistemico non risiede soltanto nella volatilità potenziale, ma anche nella possibilità che un rallentamento di questi titoli trainanti possa innescare una correzione più ampia, spingendo gli investitori a rivedere le allocazioni verso l’intero continente.