Il rally delle materie prime non è finito

Le materie prime si sono ampiamente ritirate dai picchi recenti, ma gli analisti di Wall Street affermano che i fondamentali indicano un altro rally entro la fine dell’anno.

A partire da venerdì, l’UBS CMCI (Constant Maturity Commodity Index) era sceso di circa l′11% dal picco di inizio giugno, mentre la performance di luglio è stata piatta, ma è ancora in aumento del 16% da gennaio.

Anche se i prezzi delle materie prime potrebbero scendere ulteriormente in caso di una profonda recessione per l’economia globale, Mark Haefele, Chief Investment Officer di UBS GWM, e il suo team hanno suggerito che un “atterraggio morbido” è ora tanto probabile quanto un rallentamento pronunciato.

C’è ancora spazio per un rally, come stimato da esperti in una analisi su Cnbc.

Materie prime: sarà ancora rally, per questi motivi

Puntare ancora sulle materie prime potrebbe essere vantaggioso secondo alcune considerazioni degli espertid i Wall Street.

“Le richieste eccessivamente ribassiste sui mercati delle materie prime non tengono pienamente conto delle dinamiche dal lato dell’offerta. In generale, l’offerta di materie prime è limitata a causa di anni di sottoinvestimenti - le scorte ufficiali sono basse in più settori - e a causa di fattori meteorologici e geopolitici. Nel frattempo, vediamo tendenze positive della domanda”, ha dichiarato Mark Haefele.

UBS prevede un rimbalzo della domanda cinese, con dati sulla produzione e sugli immobili che indicano che è necessario un maggiore stimolo fiscale. Pur riconoscendo che una politica “bazooka” è improbabile, Haefele ha suggerito che nei prossimi mesi arriverà un maggiore sostegno da parte di Pechino, che dovrebbe stabilizzare la domanda di materie prime come minerale di ferro e metalli industriali.

Gli strateghi della banca considerano prematuro anche parlare di una recessione negli Stati Uniti e si sono sentiti giustificati dal rapporto eccezionale sui libri paga non agricoli pubblicato all’inizio di questo mese.

In terzo luogo, UBS ha segnalato un probabile ritorno dei timori per la carenza di offerta, con metalli industriali e acciaio al centro del nuovo ciclo delle materie prime e componenti necessari nel processo di decarbonizzazione.

“Il mondo non è ancora preparato per l’impennata della domanda legata alla transizione; e nonostante i prezzi più elevati, un decennio di scarsi rendimenti e preoccupazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) hanno ridotto gli investimenti nella futura crescita dell’offerta di metalli chiave come il rame. Ciò significa che la produzione farà fatica a tenere il passo con l’aumento della domanda. Nel mercato petrolifero, dove c’è stato un sottoinvestimento simile, i produttori OPEC+ hanno una capacità inutilizzata limitata o nulla”, ha sottolineato Haefele.

L’esperto di UBS ha affermato che nel complesso le materie prime sono ipervendute e che gli investitori inizieranno a essere meno preoccupati per la crescita a breve termine e più focalizzati sulle pressioni dal lato dell’offerta dovute al cambiamento climatico, alla geopolitica e agli sforzi di decarbonizzazione.

UBS mantiene le aspettative di rendimenti del 15-20% sulle materie prime nei prossimi 6-12 mesi.