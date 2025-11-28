Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Il M5S sconfitto alle Regionali e senza prospettive di ripresa

Franco Mostacci

28 Novembre 2025 - 07:06

Perduti due terzi dei consensi e dimezzata la rappresentanza: il M5S fatica a ritrovare identità e ruolo nel campo largo.

Il M5S sconfitto alle Regionali e senza prospettive di ripresa

Seguici su

Con il voto in Veneto, Campania e Puglia si è chiuso il ciclo dei rinnovi dei Consigli regionali inaugurato con le elezioni svoltesi in Sicilia nel 2022, in contemporanea con le politiche che hanno portato al Governo Meloni.

In questi quattro anni sono tornate al voto tutte le regioni ed è possibile, quindi, tracciare un quadro riassuntivo dei risultati raccolti dal Movimento 5 Stelle, a confronto con i due cicli precedenti.

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# MoVimento 5 Stelle (M5s)
# Giuseppe Conte
# Governo Meloni
# Elezioni regionali 2025

Iscriviti a Money.it

FT logo

La verità sulla disoccupazione dei laureati: i dati raccontano un’altra storia

Non sono i laureati a soffrire di più nel mercato del lavoro del 2025, ma i (…)

25 novembre 2025

Come l’intelligenza artificiale sta trasformando lo shopping

GenAI trasforma lo shopping in un dialogo personalizzato: suggerisce (…)

21 novembre 2025

Capitalismo dell’innovazione: il miracolo americano è al capolinea?

Mentre l’Europa guarda agli Stati Uniti come modello di successo (…)

18 novembre 2025

Dalla socialità all’isolamento: la parabola discendente dei social media

Mentre le piattaforme si riempiono di contenuti generati dall’IA, gli utenti (…)

14 novembre 2025

Se l’IA decolla, miglioreranno davvero gli standard di vita?

Creare intelligenza al silicio non è l’unico problema da risolvere se (…)

11 novembre 2025

Ecco come ripensare la matematica in economia

Perché la matematica usata nell’economia da decenni ha bisogno di essere (…)

7 novembre 2025

SONDAGGIO
Termina il 28/11/2025 Sei favorevole all’educazione sessuale a scuola?
VOTA ORA

Selezionati per te

Sondaggi politici, ecco in anteprima chi vince in Puglia e Campania

Politica italiana

Sondaggi politici, ecco in anteprima chi vince in Puglia e Campania
Sondaggi politici, a pochi giorni dalle elezioni in Veneto c'è già un vincitore

Politica italiana

Sondaggi politici, a pochi giorni dalle elezioni in Veneto c’è già un vincitore

Correlato

Quanto guadagna Roberto Fico? Stipendio e patrimonio del governatore della Campania

Politica italiana

Quanto guadagna Roberto Fico? Stipendio e patrimonio del governatore della Campania