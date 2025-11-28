Il M5S sconfitto alle Regionali e senza prospettive di ripresa

Con il voto in Veneto, Campania e Puglia si è chiuso il ciclo dei rinnovi dei Consigli regionali inaugurato con le elezioni svoltesi in Sicilia nel 2022, in contemporanea con le politiche che hanno portato al Governo Meloni.

In questi quattro anni sono tornate al voto tutte le regioni ed è possibile, quindi, tracciare un quadro riassuntivo dei risultati raccolti dal Movimento 5 Stelle, a confronto con i due cicli precedenti.