Prestare denaro è sempre stato un atto carico di rischio. Non solo perché il valore reale di ciò che si riceve indietro può ridursi nel tempo, ma anche perché, in alcuni casi, quel denaro non torna affatto. È il cuore della questione nel mondo del credito, dove il rischio di insolvenza è parte integrante del sistema. E se siamo abituati a pensare a imprese e banche come soggetti vulnerabili, la storia dimostra che anche gli Stati non sono immuni: il default sovrano accompagna l’economia globale da secoli.

Negli ultimi duecento anni, i fallimenti degli Stati sono stati tutt’altro che rari. Tuttavia, la loro distribuzione racconta una storia precisa: la maggior parte dei default ha riguardato economie più piccole e meno sviluppate, mentre le grandi potenze sono state relativamente più resilienti. Questa dinamica riflette non solo la forza economica, ma anche il peso politico e istituzionale di un Paese nel sistema internazionale.

A differenza di un’azienda, uno Stato non fallisce semplicemente perché “finisce i soldi”. Il debito pubblico diventa insostenibile quando il costo politico ed economico di continuare a pagarlo supera quello di non farlo. In altre parole, il default è spesso una scelta, non un destino inevitabile. Le istituzioni internazionali definiscono questa condizione come una situazione in cui non esistono politiche realistiche in grado di stabilizzare il rapporto debito/PIL senza ricorrere a ristrutturazioni o aiuti straordinari. [...]