Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Il grande bluff del debito sovrano. Chi paga davvero il conto?

Redazione Money Premium

18 Aprile 2026 - 14:06

Crisi del debito sovrano: cosa succede davvero quando un Paese fallisce? Mezzo secolo di crisi che hanno cambiato il mondo.

Il grande bluff del debito sovrano. Chi paga davvero il conto?

Prestare denaro è sempre stato un atto carico di rischio. Non solo perché il valore reale di ciò che si riceve indietro può ridursi nel tempo, ma anche perché, in alcuni casi, quel denaro non torna affatto. È il cuore della questione nel mondo del credito, dove il rischio di insolvenza è parte integrante del sistema. E se siamo abituati a pensare a imprese e banche come soggetti vulnerabili, la storia dimostra che anche gli Stati non sono immuni: il default sovrano accompagna l’economia globale da secoli.

Negli ultimi duecento anni, i fallimenti degli Stati sono stati tutt’altro che rari. Tuttavia, la loro distribuzione racconta una storia precisa: la maggior parte dei default ha riguardato economie più piccole e meno sviluppate, mentre le grandi potenze sono state relativamente più resilienti. Questa dinamica riflette non solo la forza economica, ma anche il peso politico e istituzionale di un Paese nel sistema internazionale.

A differenza di un’azienda, uno Stato non fallisce semplicemente perché “finisce i soldi”. Il debito pubblico diventa insostenibile quando il costo politico ed economico di continuare a pagarlo supera quello di non farlo. In altre parole, il default è spesso una scelta, non un destino inevitabile. Le istituzioni internazionali definiscono questa condizione come una situazione in cui non esistono politiche realistiche in grado di stabilizzare il rapporto debito/PIL senza ricorrere a ristrutturazioni o aiuti straordinari. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Debito sovrano
# Titoli di Stato
# Debito pubblico
# Default

Seguici su

FT logo

Addio Piigs. I Bifs sono i nuovi bersagli del mercato obbligazionario in Europa

Non solo inflazione: il vero problema che colpisce i mercati europei è (…)

15 aprile 2026

Le elezioni in Ungheria potrebbero sostenere il rilancio del mercato azionario in Europa

L’Ungheria è, naturalmente, un mercato piccolo, ma ci sarà un effetto di (…)

14 aprile 2026

Scommesse record degli hedge fund contro le azioni europee

Questi sono gli hedge fund che stanno accumulando posizioni corte contro le (…)

9 aprile 2026

I Magnificent 7 continuano a dominare il mercato, e probabilmente anche il tuo portafoglio

Hai troppo portafoglio nei Magnifici 7? Potrebbe essere un errore enorme. (…)

7 aprile 2026

Allacciate le cinture per cavalcare il trade della stagflazione

Cosa possono fare gli investitori per prepararsi alla possibilità di (…)

2 aprile 2026

In un mondo con il petrolio a 100 dollari, il fast fashion perde il suo potere difensivo

Con il petrolio caro, queste due aziende si trovano ad affrontare l’aumento (…)

30 marzo 2026

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

BTP sicuri? Cottarelli avvisa i risparmiatori. Ecco cosa rischiamo davvero

Mercato obbligazionario

BTP sicuri? Cottarelli avvisa i risparmiatori. Ecco cosa rischiamo davvero
BTP sotto attacco, i mercati lanciano l'SOS. Rendimenti a un passo dal 4%, spread sfonda 90 punti base

Mercato obbligazionario

BTP sotto attacco, i mercati lanciano l’SOS. Rendimenti a un passo dal 4%, spread sfonda 90 punti base

Correlato

Salvare la banca o salvare il sistema? Il paradosso di Banca Progetto

Banking

Salvare la banca o salvare il sistema? Il paradosso di Banca Progetto