I mercati tentano il recupero, ma euro e petrolio restano deboli

L’euro si è stretto ai minimi da due decenni e il petrolio ha subito perdite, mentre gli investitori si preoccupano di una recessione incombente e le azioni, in generale, sono intrappolate tra i timori per la crescita e il sollievo che un rallentamento possa frenare i tassi di interesse in rialzo.

Intanto, i mercati dell’Asia e del Pacifico scambiano per lo più in rialzo e i trader osservano la reazione del mercato agli ultimi verbali della Fed. I funzionari della Federal Reserve hanno riconosciuto che una “posizione più restrittiva” nella politica potrebbe essere adatta se l’inflazione non si allenta, anche se questo rallenterà l’economia, afferma il verbale della riunione.

Tutti i movimenti dei mercati: che succede oggi?

L’inasprimento dei tassi globali osservato negli ultimi mesi, guidato dalla Fed, ha alimentato i timori di recessione e danneggiato materie prime sensibili alla crescita come rame, petrolio e minerale di ferro. L’euro è stato assediato poiché gli investitori vedono l’Europa come punto zero per un rallentamento globale.

I futures sul greggio Brent sono scesi al di sotto di $ 100 al barile all’inizio della sessione asiatica e hanno registrato un calo del 10% per la settimana finora. Il rame di Shanghai si è stabilizzato, ma ha perso il 20% in un mese.

Anche le valute sensibili alla crescita come i dollari australiani e neozelandesi hanno perso terreno.

L’euro, nel frattempo, si sta rapidamente avvicinando alla parità sul dollaro e finora questa settimana è sceso di oltre il 2%, toccando il livello più basso dal 2002 a 1,0162 dollari e stabilizzandosi a 1,0202 dollari giovedì.

L’inflazione in Europa è a livelli record e l’aumento dei prezzi dell’energia suggerisce che la pressione al rialzo rimarrà rigida ancora per un po’. Con la preoccupazione per la fornitura di gas russa a ovest, i prezzi del gas olandese di riferimento sono raddoppiati dalla metà di giugno.

I prezzi dell’elettricità tedesca dell’anno prima hanno raggiunto un record durante la notte.

Negli Usa, i rendimenti dei Treasury a due anni sono aumentati di 14 punti base durante la notte e si sono attestati al 2,9691% nella sessione asiatica. Questo è al di sopra del rendimento a 10 anni del 2,9206%, a dimostrazione del fatto che il mercato obbligazionario sta puntando a un rallentamento della crescita a causa dei rialzi dei tassi.

Nel verbali, la Fed ha affermato che il rafforzamento delle politiche potrebbe rallentare il ritmo della crescita economica per un certo periodo, ma il ritorno dell’inflazione al 2% è visto come fondamentale per ottenere la massima occupazione su base duratura.