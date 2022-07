I mercati parlano di recessione globale: che succede?

Nei mercati globali si respira sempre di più aria di recessione: un vero e proprio attacco agli asset di rischio si sta diffondendo, spingendo le azioni e i futures azionari statunitensi al ribasso e rafforzando le obbligazioni in un inizio davvero poco rassicurante per la seconda metà del 2022.

In un modello di mosse che rivelano i timori di un rallentamento economico in un contesto di politica monetaria più restrittiva, i contratti statunitensi ed europei hanno perso circa l’1% insieme alle azioni asiatiche. Il rendimento del Tesoro USA a 10 anni è sceso al di sotto del 3%, al livello più basso dall’inizio di giugno.

Il dollaro e lo yen - valute rifugio - sono saliti mentre le monete legate alle materie prime sono affondate.

La recessione è già qui? Cosa suggeriscono i mercati

Crollano le azioni e cresce il biglietto verde: inizia così la seconda metà dell’anno, sulla stessa scia della prima, solo questa volta con le obbligazioni in rialzo poiché gli investitori sono passati dalla preoccupazione per l’inflazione ai timori per una recessione globale.

I dati sui prezzi e sulla spesa dei consumatori statunitensi, inferiori alle attese, hanno rafforzato l’idea che forti aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve daranno origine a una recessione. Questo scenario sta fornendo poca tregua alle azioni, dopo il peggior primo semestre per Wall Street dal 1970.

“Se qualcuno pensa che le azioni possano riprendersi verso la fine dell’anno, presume che la Fed lascerà andare tutta la sua attenzione sulla stabilità dei prezzi e farà un passo indietro”, ha detto Seema Shah, capo stratega di Principal Global Investitori su Bloomberg Television. “Abbiamo una visione molto diversa. Pensiamo che le cose diventeranno piuttosto difficili”.

Il dollaro ha avuto il suo miglior trimestre dal 2016 per i tre mesi fino alla fine di giugno, quando i rendimenti statunitensi sono aumentati. L’incertezza economica lo ha sostenuto. “È una domanda di rifugio sicuro”, ha affermato Khoon Goh, capo della ricerca asiatica presso ANZ Bank a Singapore.

Sul fronte materie prime, quelle osservate per il monitoraggio della domanda, come petrolio e rame, erano sotto pressione, lasciando i future sul greggio Brent al minimo di una settimana di $ 108,87 al barile.

I Treasury biennali sono invece sulla buona strada per la loro migliore settimana dal crollo della pandemia dei mercati di marzo 2020, poiché i trader stanno annullando le scommesse sull’aumento dei tassi. Il nuovo scenario di stime vede ora la banca centrale americana smorzare il piano falco per freddare i prezzi e guardare di più alle conseguenze sull’economia.