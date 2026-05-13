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I cavi in ​​fibra ottica esistenti possono intercettare le conversazioni nelle vicinanze

Pasquale Conte

13 Maggio 2026 - 13:16

Secondo una nuova ricerca, i cavi in fibra ottica attualmente in uso sarebbero in grado di intercettare le conversazioni. È già scattato l’allarme.

I cavi in ​​fibra ottica esistenti possono intercettare le conversazioni nelle vicinanze
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Attualmente, in tutto il mondo ci sono almeno 570 cavi in fibra ottica attivi. Una sorta di ragnatela che si estende per circa 1,4 milioni di chilometri sui fondali degli oceani e che fornisce internet a oltre il 95% della popolazione. In un periodo storico dove la sicurezza è un tema rilevante, anche il modo in cui la connessione viene trasferita da un punto all’altro diventa oggetto d’analisi.

Proprio di recente, alcuni scienziati hanno scoperto che i cavi in fibra ottica sono tecnicamente in grado di registrare i rumori ambientali e possono venire utilizzati per intercettare conversazioni. Uno scenario che desta parecchie preoccupazioni, proprio in virtù del fatto che siamo letteralmente circondati da una rete che si estende in ogni angolo del pianeta.

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I cavi della fibra ottica possono intercettarci

Chi si è occupato della ricerca ha analizzato questa possibilità durante uno studio sulla rilevazione dei terremoti. È emerso che i cavi in fibra ottica sono in grado di captare le vibrazioni che precedono un terremoto e, grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale, possono ricavare queste informazioni dal segnale che li attraversa.

E sono stati proprio gli ultimi sviluppi dell’AI a migliorare rapidamente la qualità dei risultati ottenuti. Proprio per questo motivo, i ricercatori hanno posizionato una serie di altoparlanti accanto a un cavo di fibra ottica per riprodurre su di esso diversi suoni.

Dalla stazione di misurazione, il PC abilitato si è dimostrato in pochi minuti capace di estrarre tutti i suoni replicati grazie a uno strumento di intelligenza artificiale gratuito. Questo potenzialmente potrebbe voler dire che chiunque ha la possibilità di ascoltare e intercettare ciò che viene detto tramite i cavi sotterranei, magari sviluppando dispositivi in grado di recepire i segnali anche a distanze elevate dai trasmettitori di fibra ottica.

Le rassicurazioni degli esperti

La sismologa Céline Hadziioannou dell’Univeristà di Amburgo ha dichiarato alla rivista scientifica Science che tutto questo può essere molto preoccupante. L’esperta ha sperimentato in prima persona la capacità dei cavi di trasmettere suoni in maniera fedele nel corso di un’indagine sismica. Stava sostanzialmente monitorando un segnale di laboratorio e si è accorta di poter sentire un annuncio trasmesso nell’edificio in quel momento.

Ci sono comunque alcune rassicurazioni importanti. Innanzitutto, questo test ha dato esito positivo solo dove il cavo in fibra ottica era esposto e arrotolato, con la sorgente sonora che doveva trovarsi a non più di 5 metri dal cavo. Per poter attutire tutti i suoni, basta ricoprire il cavo con 20 centimetri di sabbia.

La vera fonte di preoccupazione sta nel fatto che in futuro le cose potrebbero cambiare, non tanto per le capacità dei cavi quanto per quelle di potenziali hacker e cybercriminali in grado di sviluppare dispositivi con un più ampio aggio di rilevazione.

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