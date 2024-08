I 20 titoli azionari che hanno guadagnato di più negli ultimi 20 anni

Il mercato azionario ha una lunga storia di generazione di ricchezza per gli investitori. Sebbene le performance passate non garantiscano risultati futuri, lo studio delle aziende di successo può fornire preziose intuizioni. Comprendere i fattori che guidano la crescita di queste aziende può aiutare a prendere decisioni di investimento più informate in futuro. È importante ricordare che investire comporta dei rischi e che è cruciale condurre ricerche approfondite prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

Gli investitori spesso trascurano i ricavi a favore della redditività quando valutano le azioni. Il profitto è ciò che rimane dopo che tutti i costi sono stati pagati, mentre il ricavo è il totale dei beni e servizi venduti. Determinare se un’azienda è in crescita o è di valore è essenziale. Negli ultimi vent’anni, il mercato azionario statunitense ha vissuto eventi significativi come il boom e il crollo delle dot-com, la crisi finanziaria del 2008, il boom tecnologico con valutazioni da trilioni di dollari e la crisi pandemica del 2020. Tra il 2003 e il 2023, l’indice S&P ha registrato rendimenti annuali a doppia cifra, grazie soprattutto ai notevoli ritorni delle azioni tecnologiche.

Il valore di mercato aggregato delle prime sette aziende dell’S&P 500 è quasi il doppio del mercato giapponese. Secondo Jim Reid, capo della ricerca tematica e dell’economia globale di Deutsche Bank, questa è la più alta concentrazione mai vista nel mercato USA. L’interesse per le azioni growth è aumentato grazie all’entusiasmo per l’intelligenza artificiale (AI) e la prospettiva di tagli dei tassi di interesse. Le aziende stanno investendo significativamente nell’AI per soddisfare la domanda di mercato. Satya Nadella ha sottolineato l’impatto dell’AI sul cambiamento dei modelli di lavoro, con un miglioramento della produttività fino al 70% in alcuni compiti specifici. [...]