I 10 premi alla lotteria più alti mai vinti in Italia e nel mondo

Pochi mesi fa un cittadino statunitense dell’Arkansas è riuscito a vincere circa 1,5 miliardi di euro con un biglietto della lotteria da 1,7 euro. E non è neanche il premio più alto mai assegnato nella storia, ma soltanto il secondo.

Quale migliore occasione per scoprire la top 10 delle vincite più alte mai registrate nei giochi a premi nel nostro Paese e nel resto del mondo?

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In Italia domina il Superenalotto

Lo scorso 9 aprile 2026 il Jackpot del “nostro” SuperEnalotto ha toccato i 146,7 milioni di euro, scalzando dalla vetta di gioco a premi più ricco del mondo lotterie famosissime come le europee Eurojackpot ed EuroMillions e le statunitensi Powerball e MegaMillion.

Ed è proprio il SuperEnalotto il gioco più generoso di sempre nel nostro Paese che detiene tutti i primi 10 record di vincita. In vetta alla classifica troviamo i 371,1 milioni di euro che si spartirono 90 fortunati giocatori il 16/02/2023. Sul secondo gradino del podio si piazzano i 209,2 milioni vinti a Lodi nel 2019, mentre la medaglia di bronzo va a un altro sistema che ha portato 70 giocatori a spartirsi 177,7 milioni di euro nel 2010.

Ecco la top 10 completa:

371,1 milioni di euro vinti il 16/02/2023 – sistema da 90 quote;

209,2 milioni di euro vinti il 13/08/2019 a Lodi;

177,7 milioni di euro vinti il 30/10/2010 – sistema da 70 quote;

163,5 milioni di euro vinti il 27/10/2016 a Vibo Valentia;

156,3 milioni di euro vinti il 22/05/2021 a Montappone;

147,8 milioni di euro vinti il 22/08/2009 a Bagnone;

139 milioni di euro vinti il 09/02/2010 a Parma e Pistoia;

130,2 milioni di euro vinti il 17/04/2018 a Caltanissetta;

101,5 milioni di euro vinti il 10/05/2024 a Napoli;

100,8 milioni di euro vinti il 23/10/2008 a Catania.

I premi più alti vinti nel mondo

A livello mondiale sono gli Stati Uniti a farla da padrone a livello dei premi. I 10 più alti mai vinti nel mondo sono stati assegnati proprio negli USA e più precisamente in due singole lotterie: il Powerball e il Mega Millions.

Il record assoluto è stato registrato nel 2022, quando in una stazione di servizio della California è stato venduto un biglietto Powerball da 2,02 miliardi di dollari, pari a più di 1,7 miliardi di euro. Al secondo posto troviamo il già citato premio da 1,54 miliardi di euro vinto in Arkansas a dicembre 2025, anch’esso nel Powerball. Medaglia di bronzo per la stessa lotteria con gli 1,5 miliardi di euro vinti a settembre 2025 con due biglietti in Texas e in Missouri.

$2,040 Miliardi (1,7 miliardi di euro) vinti nel Powerball a novembre 2022;

$1,817 Miliardi (1,54 miliardi di euro) vinti nel Powerball a dicembre 2025

$1,787 Miliardi (1,5 miliardi di euro) vinti nel Powerball a settembre 2025;

$1,765 Miliardi (1,5 miliardi di euro) vinti nel Powerball a ottobre 2023;

$1,602 Miliardi (1,37 miliardi di euro) vinti nel Mega Millions ad agosto 2023;

$1,586 Miliardi (1,35 miliardi di euro) vinti nel Powerball a gennaio 2016;

$1,537 Miliardi (1,31 miliardi di euro) vinti nel Mega Millions a ottobre 2018;

$1,350 Miliardi (1,1 miliardi di euro) vinti nel Mega Millions a gennaio 2023;

$1,337 Miliardi (1,1 miliardi di euro) vinti nel Mega Millions a luglio 2022;

$1,326 Miliardi (1,1 miliardi di euro) vinti nel Powerball ad aprile 2024.