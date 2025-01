I 10 Paesi con più gas al mondo. La classifica 2025

Quali sono i 10 Paesi con più gas al mondo nella classifica aggiornata e valida per il 2025?

Conoscere dove si trovano le maggiori riserve di questo combustibile sempre più ricercato è fondamentale per comprendere le dinamiche geopolitiche, le relazioni commerciali tra grandi potenze e, soprattutto, il ruolo delle alleanze per ottenere la sicurezza energetica.

Il tema è tornato in prima pagina dopo che l’Ucraina ha deciso di non rinnovare l’accordo per il passaggio del gas russo sul suo territorio e diretto verso i Paesi dell’Europa dell’Est. Nuovi sconvolgimenti energetici e geopolitici sono quindi alle porte, con il rischio di impennate per il prezzo della materia prima.

La notizia ha messo in evidenza ancora quanto la Russia sia una nazione protagonista nel settore del gas. Aggiornando la classifica su dove si trovano le maggiori riserve di questo prezioso combustibile, infatti, lo Stato russo domina la lista. Quali sono gli altri Paesi con più gas al mondo?

La classifica dei 10 Paesi con più gas al mondo

Statista ha aggiornato i dati al 2023 per stilare la classifica dei primi 10 Paesi a livello globale per quantità di riserve di gas. Ecco la lista, con la quantità stimata di combustibile in miliardi di metri cubi:

1. Russia: 44.150 ;

; 2. Iran: 33.988 ;

; 3. Qatar: 23.831 ;

; 4. Stati Uniti: 17.410;

5. Turkmenistan: 13.950;

6. Arabi Saudita: 9.651;

7. Emirati Arabi Uniti: 8.210;

8. Nigeria: 5.943;

9. Venezuela: 5.476;

10. Algeria: 4.504

Come fa notare Statista, utilizzato come fonte di generazione di energia e materia prima nell’industria chimica, il gas naturale ha una varietà di scopi e è diventato il protagonista della scena politica internazionale dopo la guerra in Ucraina.

Viene trasportato principalmente in forma gassosa tramite condotte, ma può essere spedito tramite navi cisterna una volta liquefatto. Le riserve provate sono una misura utilizzata per stabilire i volumi di risorse utilizzabili. Questi sono collegati a serbatoi noti e stimati tramite trivellazioni esplorative. Dal 1960, le riserve globali di gas naturale provate sono aumentate di oltre dieci volte, raggiungendo un nuovo picco a 206 trilioni di metri cubi nel 2023. Di queste, la maggior parte si trova in Medio Oriente.

Gli Stati Uniti sono il più grande produttore mondiale di gas naturale, nonostante le riserve accertate siano solo un terzo di quelle della Russia. Nel 2023, gli Usa sono stati responsabili dell’estrazione di quasi un trilione di metri cubi di gas naturale. Questo rispetto a un volume di produzione di circa 580 miliardi di metri cubi da parte della Russia.

In termini di riserve, quelle russe equivalgono da sole a quasi il 20% a livello mondiale.

Quali nazioni producono più gas

La classifica degli Stati con la maggiore produzione di gas differisce rispetto a quella delle nazioni con più riserve.

Come si nota nel grafico elaborato da Statista, infatti, una new entry fondamentale è la Cina. Queste le prime 10 posizioni, considerando sempre i dati 2023 (quantità in miliardi di metri cubi):

Da sottolineare che gli Stati Uniti si sono confermati come il più grande produttore di gas naturale al mondo nell’anno preso in esame. Con una produzione di circa 1035,3 miliardi di metri cubi quell’anno, la produzione di gas naturale Usa era di oltre 449 miliardi di metri cubi in più rispetto al secondo produttore più grande, la Russia.

Queste due nazioni sono di gran lunga i maggiori contributori alla produzione di gas naturale sul pianeta.

Grazie ai recenti progressi nella tecnologia della fratturazione idraulica (fracking) e nella perforazione orizzontale, lo sviluppo di fonti di gas di scisto negli Stati Uniti è diventato economicamente fattibile. Ciò ha anche compensato i cali di produzione da fonti convenzionali di gas naturale.

Proprio gli Usa si sono inoltre affermati come il principale esportatore mondiale di gas naturale nel 2023, vendendo all’estero 89,1 miliardi di metri cubi di gas tramite condotte e 114,4 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto (GNL). La Russia è stata il secondo maggiore esportatore di gas naturale a livello globale, seguita da Qatar e Norvegia.

Infine, è cruciale accendere i riflettori sulla capacità di esportazione di GNL, visto che proprio il gas naturale liquefatto sta cambiando le dinamiche energetiche, anche per l’Italia che ne acquista sempre di più.

A settembre 2024, secondo Statista, i terminali statunitensi per le esportazioni di gas naturale liquefatto avevano una capacità combinata di 92,9 milioni di tonnellate metriche all’anno, la maggiore al mondo.

Nel 2023, gli Stati Uniti sono emersi come il primo Paese esportatore di GNL, seguiti da Qatar e Australia. Gli Stati Uniti hanno guadagnato la vetta grazie all’aumento delle spedizioni in Europa nel 2023.