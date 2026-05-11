Hai troppe foto sul tuo smartphone? Ecco il gadget ideale per risolvere il problema

Da quando gli smartphone sono entrati in pianta stabile nelle nostre vite sono cambiate moltissime abitudini quotidiane. Oggi usiamo le app per comunicare con gli amici, per condividere le nostre esperienze sui social network, per comunicare con la pubblica amministrazione, per risparmiare sulla spesa e per molto altro ancora.

Ma non solo. I telefoni di ultima generazione hanno aumentato a dismisura la nostra passione per le foto e i video. Foto e video che, nella maggior parte dei casi, scattiamo o giriamo e poi non guardiamo, intasando la memoria del dispositivo con file multimediali che spesso lo rallentano e lo rendono poco performante.

La buona notizia, per chi ha lo smartphone pieno di questo tipo di contenuti, è che da qualche giorno è arrivato su Amazon un nuovo gadget tecnologico particolarmente interessante: una cornice digitale elettronica per foto e video gestibile tramite app e munita di connessioni bluetooth e Wi-Fi.

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Il gadget perfetto per abbellire la casa e ripulire lo smartphone

La cornice digitale in questione è firmata Luakug e ha caratteristiche che la differenziano tra le molte attualmente disponibili nei negozi online.

Il primo punto di forza è il lato estetico. La cornice Luakug è sobria ed elegante e grazie al sensore di gravità integrato che ruota automaticamente le immagini per adattarle a superfici orizzontali, verticali e supporti a a parete, è il dispositivo perfetto per abbellire ogni stanza della casa.

La seconda caratteristica distintiva è la facilità di utilizzo, aspetto che la rende perfetta anche come regalo per chi non è molto a suo agio con la tecnologia. Basta accenderla e collegarla alla rete Wi-Fi casalinga e in pochi secondi, usando l’apposita app Frameo (disponibile sia per i dispositivi Android che per quelli iOS), potremo svuotare la memoria del telefono e proiettare video e foto sulla cornice.

Se, invece, abbiamo le foto su una chiavetta USB o su una scheda microSD niente paura. Il dispositivo supporta entrambe.

Caratteristiche tecniche e prezzi

Pur nelle sue piccole dimensioni, la cornice Luakug è un vero e proprio concentrato di tecnologie all’avanguardia.

Lo schermo è un 10,1 pollici HD IPS ad alta risoluzione 1280 x 800 che rende le immagini estremamente nitide e i colori degni di una fotocamera professionale. La flessibilità di utilizzo, invece, è garantita da un touchscreen capacitivo che consente di scorrere facilmente tutti i contenuti caricati per modificare l’ordine di riproduzione, ingrandire e rimpicciolire le foto, nascondere e pubblicare le immagini preferite e regolare la luminosità in ogni momento.

Nessun problema anche per quanto riguarda il numero di file archiviabili. La memoria interna di 32 GB consente di caricare oltre 60.000 foto e per i più esigenti c’è anche la possibilità di aggiungere una scheda micro SD da altrettanti Giga.

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