Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Guadagni €80mila e non paghi l’affitto. L’offerta sull’isola remota del Regno Unito

Simone Micocci

26 Agosto 2025 - 17:57

Le isole della Scozia cercano abitanti: li pagano 80 mila euro con l’alloggio gratuito. Ma non è tutto oro quel che luccica.

Guadagni €80mila e non paghi l’affitto. L’offerta sull’isola remota del Regno Unito

Seguici su

Cerchi un posto dove vivere da sogno, con un ottimo guadagno iniziale e il vantaggio di disporre di casa gratuita? Una delle località più affascinanti del Regno Unito te ne dà la possibilità, per quanto non sia semplice ottenerla.

Navigando sul web può capitare di imbattersi in proposte di questo tipo: alcune volte si tratta di lavori in contesti isolati dove tuttavia si cercano professionisti indispensabili per il territorio, come nel caso di una recente offerta come community nurse sull’isola di Fair Isle in Scozia, altre invece in cui si cerca di attrarre nuove persone per ripopolare città che rischiano di restare deserte (come ad esempio il recente bando del Trentino Alto Adige in cui offrono 100.000 euro per l’acquisto e la ristrutturazione della casa).

Ne abbiamo trovata un’altra, perfetta per chi vuole cambiare vita sposando un contesto rurale che non offrirà di certo le comodità delle grandi città ma che per quanto riguarda le bellezze paesaggistiche non ha rivali. Un’opportunità che sta facendo il giro del web: vivere su una piccola isola remota, lontano dal traffico e dallo stress della vita cittadina, guadagnando fino a 80 mila euro l’anno senza dover nemmeno pensare all’affitto.

Il tutto in un angolo incontaminato dove il tempo sembra essersi fermato, con paesaggi mozzafiato, ritmi lenti e una comunità ristretta pronta ad accogliere chi decide di trasferirsi. Non a caso, in molti l’hanno già definita l’occasione perfetta per chi sogna di cambiare vita, abbandonare la routine e reinventarsi in un luogo che sa di libertà.

Tuttavia, oltre al fascino dell’isola e al ricco compenso economico, la proposta nasconde anche una sfida: imparare a vivere in un ambiente isolato, con servizi limitati e la necessità di adattarsi a un ritmo molto diverso da quello metropolitano.

Cosa consiste l’offerta

Questa interessante opportunità arriva dal Regno Unito e riguarda una delle sue isole più remote, luoghi che pur affascinando per la natura selvaggia e incontaminata negli ultimi decenni hanno visto calare drasticamente il numero di abitanti. Un problema che riguarda un po’ tutte le località rurali, per quanto negli ultimi tempi queste stiano attraendo più persone viste le maggiori possibilità di lavorare da remoto, ad esempio come lavoratori digitali.

L’offerta è semplice: chiunque scelga di trasferirsi su quest’isola può beneficiare di un contributo fino a 70.000 sterline (circa 80.000 euro) e di una casa gratuita messa a disposizione in loco. Il sostegno economico, quindi, è pensato per coprire parte delle spese di sistemazione e per garantire una stabilità iniziale a chi decide di cambiare vita e radicarsi nel territorio.

L’isola si trova al largo delle coste scozzesi e fa parte di quelle comunità che ancora oggi vivono con ritmi lenti, immerse in paesaggi spettacolari fatti di scogliere, spiagge e villaggi pittoreschi. Tuttavia, proprio l’isolamento geografico rappresenta il principale ostacolo: i servizi sono limitati, i collegamenti con la terraferma dipendono dalle condizioni meteo e il clima, spesso rigido e ventoso, non è adatto a tutti.

Per questo motivo le opportunità di lavoro sull’isola sono quasi inesistenti. Le attività principali ruotano intorno alla pesca, all’agricoltura di sussistenza e a qualche piccolo servizio locale legato al turismo stagionale o alla manutenzione del territorio. Niente industrie, pochi negozi, pochissimi servizi moderni. Pertanto, l’iniziativa si rivolge soprattutto a chi già dispone di un lavoro che può essere svolto da remoto: liberi professionisti digitali, smart worker o chiunque abbia un’attività indipendente che non richieda la presenza fisica in città. In altre parole, un contesto ideale per chi vuole trasformare lo smart working in una vera scelta di vita, con la possibilità di farlo in un luogo unico al mondo.

Come candidarsi

Per partecipare all’iniziativa occorre aderire al programma lanciato dalle autorità britanniche nell’ambito dei progetti di rigenerazione delle isole remote. Nel dettaglio, il percorso inizia dal sito ufficiale del governo irlandese, Our Living Islands, dove sono raccolte tutte le informazioni e i bandi aggiornati. Da lì è possibile anche contattare direttamente gli uffici competenti (tramite l’indirizzo email dedicato [email protected]) per avere chiarimenti o supporto.

Come anticipato, l’offerta prevede un sostegno economico fino a 70.000 sterline per chi decide di acquistare o ristrutturare una casa sull’isola, con l’obbligo di viverci stabilmente per almeno 10 anni. In caso contrario, l’incentivo deve essere restituito, in tutto o in parte.

È inoltre necessario dimostrare:

  • di avere la disponibilità a trasferirsi sull’isola e risiedervi in modo permanente;
  • di poter affrontare i costi di ristrutturazione o manutenzione della casa (che spesso è disabitata da anni);
  • di avere un progetto di vita chiaro, legato all’inserimento nella comunità locale.

Le candidature vengono valutate dalle autorità regionali, che selezionano i profili più adatti a garantire stabilità e continuità demografica.

Chi riuscirà a ottenere il contributo potrà così cominciare una nuova vita in un contesto unico, godendo della casa gratuita e del sostegno economico, ma dovrà pur sempre dimostrare di saper affrontare la sfida dell’isolamento e delle difficoltà logistiche che caratterizzano queste zone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Irlanda
# Opportunità di lavoro
# Casa

Iscriviti a Money.it

FT logo

Il Regno Unito punta sui dati come nuovo asset strategico

Il governo britannico valuta il potenziale economico dell’enorme patrimonio (…)

26 agosto 2025

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

L’AI può rendere un lavoro noioso ancora più noioso e uno interessante (…)

23 agosto 2025

BYD abbatte i prezzi e conquista il mondo: inizia la guerra globale delle auto elettriche

Con tagli fino al 30%, BYD impone un nuovo standard di prezzo per le auto (…)

19 agosto 2025

I dazi mettono alla prova la resilienza dei costruttori di auto giapponesi

Nonostante le tariffe USA del 25% sulle auto, le vendite tengono grazie alla (…)

12 agosto 2025

Dispositivi indossabili, perché è difficile trasformare la prevenzione in profitto?

I dispositivi indossabili promettono salute e prevenzione, ma tra politica, (…)

9 agosto 2025

IA generativa, investimenti alle stelle ma ricavi ancora al palo

Nonostante l’entusiasmo e le valutazioni record di colossi come Nvidia e (…)

6 agosto 2025

SONDAGGIO
Termina il 30/08/2025 L’uso del taser va proibito alle forze dell’ordine?
VOTA ORA

Selezionati per te

Il secondo Paese più ricco d'Europa cerca lavoratori, stipendi da 1.000 euro a settimana

Opportunità di Lavoro

Il secondo Paese più ricco d’Europa cerca lavoratori, stipendi da 1.000 euro a settimana

Stipendio da 2.000 euro e casa gratis in un'isola da sogno. Come candidarsi

Opportunità di Lavoro

Stipendio da 2.000 euro e casa gratis in un’isola da sogno. Come candidarsi

Correlato

Quanto guadagna uno steward allo stadio (e come diventarlo)

Lifestyle

Quanto guadagna uno steward allo stadio (e come diventarlo)